《赛博朋克 2077》限量版 Xbox One X 套件上架美服，约 2121 元

IT之家 6 月 5 日消息 根据微软美国商城的信息，《赛博朋克 2077》限量版 Xbox One X 主机套组现已在微软美服商城上架，该套组定价 299 美元（约 2121 元）。

据悉，Xbox One X《赛博朋克 2077》限量版同捆装（1TB）包括：《赛博朋克 2077》限定主机、《赛博朋克 2077》游戏本体、1 个月 XGP 会员。微软曾表示《赛博朋克 2077》限量版 Xbox One X 主机将于 6 月 8 日在日本地区发售，售价 39980 日元 (约 2649 元)。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》是知名游戏《巫师》系列开发商 CD Projekt RED（CDPR）开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中，并且兼有开放世界元素与 RPG 机制。该款游戏于 2019 年 6 月在 E3 游戏展展出，将于 9 月 17 日登陆 PS4、Xbox One 和 PC。

有趣的是，英伟达于 2020 年 2 月公布了该游戏的限定版显卡——Nvidia GeForce RTX 2080 Ti，此款显卡一共制作了 200 个，其中 77 个用于在社交网络平台上做转发抽奖活动，而该显卡在电商平台上曾被炒至 4000 美元（约 28376 元）的高价。