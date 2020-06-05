京东数科：自主研发 AI 仿生手，依大脑反馈执行指令

6 月 5 日晚间消息，京东数科透露其自主研发的可穿戴 AI 仿生手可在 0.5 秒之内快速识别和响应肌电信号，且准确率接近 100%，基于此助力特种人群劳动效率大幅提升 50%。

清华大学人工智能研究院智能机器人研究中心主任孙富春指出，灵巧手蓬勃发展主要得益于触觉传感器、人工智能的助推，从迟钝的机械化手臂进化为像人手一样灵巧且感知外界，并能通过神经接口将感知到的事物输送到大脑，依照大脑反馈的指令执行。

孙富春认为未来可以从两个方向来做灵巧手的基础研究，一是机器人像人类那样，有一个积累知识和发育的大脑；二是手做到高自由度、驱控一体、感知计算一体。在谈及机器人未来发展趋势时，孙富春提到了一个非常重要的概念——“共融”，他认为机器人应实现与人、环境的共融，包括与人的协作。机器人的手也应像人手一样，能够通过肌肉纤维进行控制，由此形成精细的肌肉控制骨头模式。

基于共融理念，清华大学和京东数科都在进行仿生手领域的深度研发。清华大学智能机器人研究中心正聚焦将仿生手做得更小、更轻便，同时具有感知外界的能力。而京东数科自主研发的可穿戴 AI 仿生手则综合运用了仿生学、机械电子、材料学、生物医学和信息技术，拥有 15 个灵活的关节。在此基础上，仿生手可实现多关节协同控制与精细操作，也能通过内置智能感知模块和 AI 算法进行自动操作。

京东数科智能机器人业务部总经理姚秀军认为，机器人与 AI 是一对非常完美的 CP，这两个技术的结合对仿生手的发展和应用有极大推动作用。