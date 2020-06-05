通过港交所上市聆讯，京东披露 IPO 融资用途

6 月 5 日早间消息，京东在港交所披露聆讯后资料集，招股书中披露了 IPO 融资的资金用途。

京东表示，资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于我们的关键业务运营，包括零售、物流及客户参与度。

具体来看，京东称，将通过继续投资一系列关键运营系统（例如智能定价及存货管理系统、智能客户服务解决方案及全渠道智能零售平台）以进一步开发及提升我们的零售技术与客户参与度。“我们将分配充足研发资源以持续改善个性化推荐引擎，提供更加个性化的购物体验并进一步提升用户体验。我们亦洞察消费者的偏好与最新需求趋势，以及进一步投资于及提升我们的数字营销解决方案，使我们在不影响客户购物体验的情况下为彼等提供高度相关、有针对性、吸引人的广告内容。”

京东称，将继续投资物流技术为客户提供可靠服务。将致力通过建立各种内部系统（例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件）实现物流能力数字化。将于软硬件方面（例如动态分拣系统及无人仓库）进一步投资及开发先进的智能物流技术。

此外，京东称，将进一步投资于供应链数字化产业平台，致力为京东生态系统内部及外部商家及合作伙伴提供综合解决方案。我们亦将继续投资及提升我们的整体研发能力。京东计划继续吸引及培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才并扩展我们的智能物产组合。我们将利用该等技术优势，在为用户提供卓越的顾客体验的同时亦提升我们与整个行业价值链合作伙伴的营运效率。