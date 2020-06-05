OPPO Reno4/Pro 正式发布：全系采用骁龙 765G+65W 快充，2999 元起

IT之家 6 月 5 日消息 今日晚间 OPPO 手机正式发布 OPPO Reno4/Pro，全系搭载骁龙 765G+65W 快充，2999 元起。

OPPO Reno4 Pro

硬件方面，OPPO Reno4 Pro 采用 4800 万超清主摄 + 1200 万超广角 + 1300 万长焦 + 激光对焦方案。其中广角采用了索尼定制的 IMX708 超广角视频镜头，具备 16:9 视频定制画幅、超大像素尺寸、120° 超广视场角，支持四合一像素聚合。

软件算法上，OPPO Reno4 系列首发自研 “月光夜景视频算法”，主摄、超广角两颗镜头均支持加载此算法。在算法开启后，夜景拍摄时画面亮度可有效提升 74.4%，画面纯净度提升 33.7%，用户可轻松拍出更明亮、更出彩、更清晰的夜景视频。



OPPO Reno4 系列支持第三代视频超级防抖，同时还新增了前置视频防抖和移动延时摄影功能。



IT之家了解到，OPPO Reno4 系列还支持 21:9 画幅直出的电影模式并全新上线 10 款全新电影滤镜；此外在 Soloop 即录上升级了更智能的视频编辑能力，可以快速识别、剪辑视频中的精彩片段，一键成片。同时 OPPO Reno4 Pro 还将视频能力进行开放，用户可以直接在快手 APP 内使用超广角、视频超级防抖系列功能。



软 / 硬件配置方面，OPPO Reno4 Pro 搭载 6.5 英寸双曲面柔性 OLED 屏幕，支持 90Hz 刷新率和 180Hz 采样率；5G 方面，OPPO Reno4 Pro 搭载高通骁龙 765G 集成 5G 芯片，升级 360° 环绕式天线 2.0，5G+Wi-Fi 双通道加速；同时 Reno4 系列还搭载了全新 ColorOS 7.2；全系支持 65W 超级闪充，其中 OPPO Reno4 Pro 采用 2x2000mAh 等效 4000mAh 电池能量的双电芯大电池。

散热 / 续航方面，OPPO Reno4 Pro 配置了立体液冷散热系统，并针对用户的高频场景执行定制化省电策略。拍摄视频时，OFusion 算法可使功耗优化 40%；通过建立用户睡眠模型，使夜间待机功耗优化约 10%；在开启超级省电模式后，微信文字聊天 90 分钟仅耗电 5%。

外观方面，OPPO Reno4 Pro 厚度为 7.6mm，重约 172g；独家首发 Reno Glow 晶钻工艺，采用双曲面屏设计。机身后盖有百万级钻石状立体晶面细密分布，能既保留机身色彩的细腻与亮度，同时又不沾指纹、更耐磨。

此外，OPPO 还邀请彩通共同打造了专属夏日色——Green Glitter 仲夏荧光。

（OPPO Reno4 Pro – Green Glitter 仲夏荧光，由 Pantone 认证的 Reno 专属夏日色）

OPPO Reno4

OPPO Reno4 同样搭载高通骁龙 765G 5G 芯片及 65W 超级闪充；后置搭载 4800 万 + 800 万 + 200 万超清激光对焦三摄，前置双摄为 3200 万 + 200 万组合，同样具备超级夜景视频、视频超级防抖 3.0 等视频拍摄功能。

售价方面，OPPO Reno4 8GB+128GB 售价为 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元；OPPO Reno4 Pro 的 8GB+128GB 版本售价 3799 元，12GB+256GB 版本售价 4299 元，6 月 5 日发布会后即开启预售，6 月 12 日正式开售。此外，OPPO Reno4 Pro 2020 夏日定制版售价 4299 元，将于 6 月 18 日限定发售。