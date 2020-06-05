拼多多百亿补贴再发车：英特尔 CPU 最低 299 元，小米 Air2S 仅 199 元

IT之家6 月 5 日消息 618 大促活动开始的第五天，拼多多百亿补贴再添补贴爆品，6 月 6 日 0 点，多款英特尔酷睿 CPU 将开启百亿补贴活动，其中 9 代酷睿 i5-9400F 售价仅为 899 元，10 代酷睿 i5-10400 仅为 1199 元。

IT之家了解到，英特尔 5 月份正式推出了十代酷睿处理器，现已有三款热卖型号加入拼多多百亿补贴 618 大促，分别是6 核 12 线程的 i5-10400/10500，补贴价 1199/1299 元和 8 核 16 线程 i7-10700，补贴价 2199 元。不想更换主板的用户还可选择 9 代酷睿，2 核 4 线程奔腾 G5420 售价仅为 299 元，6 核 6 线程的 i5-9400 售价为 899 元，8 核 8 线程的 i7-9700 为 1999 元。

英特尔 CPU 链接：点此前往

除了英特尔 CPU 之外，6 日 10 点整，小米 Air2S 真无线蓝牙耳机也将开启百亿补贴活动，补贴后售价仅为 199 元性价比十足。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 采用了半入耳式佩戴结构，单边耳机仅重 4.5g，采用蓝牙 5.0 芯片，支持全新双耳同步传输技术，将声音信号同时传递到左右耳机，有效降低声音延迟，同时具有强抗干扰性，左右耳机连接更稳定。这款耳机将于明天 10 点拼多多开售，售价仅为 199 元感兴趣的小伙伴可以提前点击链接预约，明早 10 点整点开抢！

小米 Air2S 真无线蓝牙耳机：点此前往

戴森 V7 FLUFFY 手持无线吸尘器，可以提供 100AW 的强劲吸力，支持快捷切换手持模式，99% 高效除螨。戴森吸尘器 V7/V8/V10 现已于拼多多开售，万人团价 1699 元起，领券再减 100 元。该商品目前已开启百亿补贴，限量 800 件，售完即止，大家可点击下方链接直接购买。

戴森 v7/v8/v10 吸尘器：点此前往

更多 618 补贴活动，点击下方链接进入百亿补贴专场查看

百亿补贴链接：点此前往