Win10 版本 2004 导致英特尔傲腾内存出问题，千万不要强制升级

IT之家6 月 4 日消息 英特尔 Optane 傲腾于 2017 年首次亮相，是一种存储内存模块，旨在以更少的成本提高台式机和笔记本电脑的性能。微软已经开始推送 2020 Windows 10 更新五月版更新，但似乎与 Intel Optane 内存模块不兼容。

根据不少用户报告，如果你在装有英特尔傲腾内存的设备上安装 Windows 10 版本 2004 更新，则可能会遇到麻烦。

微软目前正在通知某些用户有关该更新的可用性，并且认为 Windows 10 版本 2004 尚未为所有用户准备就绪，因此也阻止用户安装该更新。现在 Intel Optane 内存模块及其应用程序已阻止 Windows 10 版本 2004 更新的安装。

如果你通过 Media Creation Tool 强制进行更新，则很可能会遇到兼容性问题。在更新过程中，Windows 10 设备会删除 “Intel optane(tm)Memory pinning”，但仍会尝试运行它，并且此行为会导致多个错误，甚至会导致性能问题。

要解决 Intel Optane 的问题，你可以尝试以下步骤：

转到控制面板> 卸载程序。

英特尔傲腾控制面板

选择并卸载 Intel Optane Pinning Explorer Extensions。

禁用 Intel Optane 并重新启动 PC。

启用 Intel Optane，然后重新启动 PC。

如果仍然出现错误，请卸载 Windows 10 版本 2004 更新并回滚到以前的操作系统版本。

值得指出的是，该问题是两个月前由 Windows Insider 首次提出，但该错误还是以某种方式潜入了发行版本：

“这是一个问题，因为 Optane Memory Pinnings 已经移到新的更新中，但是文件并没有，但是仍然在 Windows Installer 数据库中。我无法删除它，因为文件和卸载程序本身都消失了，现在 Windows 尝试使用不存在的 . dll 启动程序。”

IT之家提醒，如果你使用 Intel Optane 傲腾内存，请勿在设备上强制升级和运行 Windows 10 版本 2004。