内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

部分 iPhone 11/Pro/Pro Max 外国用户遇到解锁屏幕变绿 Bug

2020/6/6 5:49:14来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 6 日消息  据 Macrumors 报道，根据 Reddit 等论坛反馈显示，部分 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 用户在解锁设备时遇到了 iPhone 显示屏 “变绿”Bug

IT之家了解到，目前尚不清楚什么原因导致了这一问题，但是几乎所有受影响的用户都表示自己在解锁 iPhone 后几秒钟内就可以看到屏幕变绿，同时一些用户在启用了深色模式或夜间模式情况下也遇到这种情况，而另一些用户则表示自己在亮度为最低的情况下也会遇到这一问题。

有用户表示：“当我解锁 iPhone 11 Pro 时还有大约有 25% 的电，屏幕就已经呈现淡淡的绿色，大约 3 秒钟后才恢复正常”。

一些用户认为，自 iOS 13.4.1 更新以来自己的 iPhone 才会遇到屏幕变绿 Bug，这表明可能是软件问题。部分用户在重新启动 iPhone 后便不会遇到屏幕变绿 Bug，但有的用户重启 iPhone 也无济于事。这一问题覆盖 iPhone 11‌，11 Pro 和 11 Pro Max 以及部分 iPhone‌ X 用户，根据用户的报告，iOS 13.4.1，iOS 13.5 和 iOS 13.5.1 似乎都存在此问题。

外媒分析称如果确实是软件问题，那么苹果可能会在以后的 iOS 更新中解决该问题。iOS 13.5.5 目前正在测试中，目前尚不清楚是否可以修复该 Bug。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    