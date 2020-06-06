部分 iPhone 11/Pro/Pro Max 外国用户遇到解锁屏幕变绿 Bug

IT之家 6 月 6 日消息 据 Macrumors 报道，根据 Reddit 等论坛反馈显示，部分 iPhone 11、11 Pro 和 11 Pro Max 用户在解锁设备时遇到了 iPhone 显示屏 “变绿”Bug。

IT之家了解到，目前尚不清楚什么原因导致了这一问题，但是几乎所有受影响的用户都表示自己在解锁 iPhone 后几秒钟内就可以看到屏幕变绿，同时一些用户在启用了深色模式或夜间模式情况下也遇到这种情况，而另一些用户则表示自己在亮度为最低的情况下也会遇到这一问题。

有用户表示：“当我解锁 iPhone 11 Pro 时还有大约有 25% 的电，屏幕就已经呈现淡淡的绿色，大约 3 秒钟后才恢复正常”。

一些用户认为，自 iOS 13.4.1 更新以来自己的 iPhone 才会遇到屏幕变绿 Bug，这表明可能是软件问题。部分用户在重新启动 iPhone 后便不会遇到屏幕变绿 Bug，但有的用户重启 iPhone 也无济于事。这一问题覆盖 iPhone 11‌，11 Pro 和 11 Pro Max 以及部分 iPhone‌ X 用户，根据用户的报告，iOS 13.4.1，iOS 13.5 和 iOS 13.5.1 似乎都存在此问题。

外媒分析称如果确实是软件问题，那么苹果可能会在以后的 iOS 更新中解决该问题。iOS 13.5.5 目前正在测试中，目前尚不清楚是否可以修复该 Bug。