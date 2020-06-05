苹果 iPhone 13 机模曝光：无刘海、USB-C

IT之家 6 月 5 日消息 据 Macrumors 报道，日本网站 Mac Otakara 近日曝光了一个 5.5 英寸 iPhone 的 3D 打印模型，据称该款 iPhone 将于 2021 年上市。这款机模基于已泄露的消息打造。

IT之家了解到，从图片来看这款 iPhone 采用无刘海设计，FaceTime 摄像头位于顶部中央。据 Mac Otakara 介绍，iPhone 13 还将采用三星全新的屏下摄像头技术。除了无刘海外这款机模还拥有超薄边框设计，而且虽然相机模块没有被 “做出来”，但机模上预留的位置仍可被用来测试不同的相机模块。此前消息人士 Fudge 曾表示，将于 2021 年推出的高端‌iPhone‌机型将配备后置四摄及 LiDAR 传感器，但尚不清楚该信息是否准确。

值得注意的是这款机模采用的是 USB-C 端口而不是 Lightning 端口。一直有传言称 Apple 会换用 USB-C，此前消息人士 Fudge 也预测苹果未来将会取消所有接口，转而使用无线充电配合 Smart Connector 的方案进行数据传输。也有分析师做出了类似的预测，称苹果 2021 年款高端 iPhone 将会带给用户 “真无线体验。”

不过 Mac Otakara 也表示，这款机模仅仅是一个正在开发的原型机，因此苹果的设计可能会发生变化，同时这款机模也不能代表苹果 iPhone 13 的最终版本。