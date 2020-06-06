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消息称三星 Galaxy Note 20 将于 8 月 5 日亮相，通过线上发布

2020/6/6 7:42:00来源：IT之家作者：西瓜责编：懒猫评论：

IT之家6 月 6 日消息  今天，Android Authority 报道称，三星 Galaxy Note 20 将可能在 8 月 5 日正式发布。除此之外，三星 Galaxy Fold 2、Galaxy Tab S7、Galaxy Watch2 等新品也有望与 Note 20 一同亮相。

报道称，受到目前形式的影响，此次发布会活动将很可能以线上的方式举办，这对于三星来说将是一次新的尝试。三星在今年二月于旧金山举办 Galaxy S20/Galaxy Z Flip 发布会时，现场吸引了约 3000 人出席，但如今在纽约市举办这样的发布会是不妥当的。

IT之家了解到，有爆料显示三星 Galaxy Note 20 系列将包括 Note 20/20+/20 Ultra，同时新机将依旧保留 S Pen，正面采用 120Hz 的 Super AMOLED Infinity-O 屏幕；首发高通第二代 3D Sonic Max 指纹识别传感器；三星 Galaxy Note 20+ 将配备一块 4500mAh 电池，Note 20 则将使用一块 4300mAh 电池；Note 20 拥有灰色，铜色（香槟金）和绿色 3 种配色，而 Note 20 + 拥有黑色和铜色（香槟金）2 款配色。

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关键词：三星

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