加州南部一处亚马逊配送中心起火，现场无人员伤亡

据外媒报道，周五早晨 5 点半左右，位于加州南部雷德兰兹的一个亚马逊配送中心大型仓库发生火灾。调查人员已经介入调查火灾起因。当地报道称，员工及时逃离，现场未有人员伤员。

大火发生于洛杉矶以东约 60 英里的雷德兰兹，消防人员未能阻止大火吞噬这片庞大的仓库设施，附近的 10 号州际公路因火势太大临时关闭。

一名员工阿其拉 · 坎汀（Aquila Canteen）告诉记者：“当时我就听到主管大喊：’着火了！’’马上离开仓库‘，然后就看见大家都在往外跑。”

火灾发生时，仓储中心内约有 40 名员工。

“不到 15 分钟，建筑的后半部分全部坍塌的坍塌，爆炸的爆炸，”坎汀说。

在一份声明中，亚马逊表示该仓储中心由一家名为 “Kuehne & Nagel”的第三方公司运营，专门帮助亚马逊配送大型物品，如床垫等。

“我们很庆幸没有人员伤亡，也感谢当地消防员和急救人员的努力，”亚马逊写道，“该站点由第三方运营，但我们会在接下来的过程中全力支持他们的工作。”

及至周五上午 11 点，火势已经得到控制，但当地的消防员仍在现场扑灭残火。

消防局局长吉姆 · 托波尔斯基（Jim Topoleski）表示，调查人员将调查这栋配备最新消防系统的现代建筑发生如此严重火灾的原因。