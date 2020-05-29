不用担心失业！亚马逊拟为12.5万新员工提供永久职位





5月29日消息，据外媒报道，亚马逊于美国当地时间周四宣布，该公司计划向其临时招聘的17.5万名美国新员工中70%的人提供永久工作，以满足新型冠状病毒疫情期间的消费者需求。

作为全球最大的在线零售商，亚马逊将于6月份开始通知12.5万名仓库员工，他们可以长期保留自己的职位。该公司发言人表示，另外5万名工人将可以获得长达11个月的季节性合同。这一决定表明，亚马逊的销售额增长迅猛，需要增加足够劳动力来帮助履行订单。

亚马逊在今年3月份开始了这场招聘狂潮，当时其在博客文章呼吁被餐馆和其他倒闭企业裁员的员工前往应聘，并承诺“在情况恢复正常后，这些员工可以重新回到前雇主旗下”。亚马逊没有透露此举可能需要的成本，以及这笔费用是否会囊括到其预期的40亿美元疫情开支之中。

为员工提供永久工作意味着，他们可以享受季节性工人所缺乏的福利，如雇主提供的医疗保险和退休计划。许多亚马逊员工、工会成员和民选官员表示，该公司在疫情期间保持几乎所有仓库的运营，将员工的健康置于危险之中。数据显示，至少有800名美国员工感染了新冠病毒，亚马逊尚未对此发表评论。

亚马逊增加了清洁消毒，增加了保持安全社交距离措施，并提供口罩、发烧检查和病毒测试作为回应。亚马逊表示，截至上季度末，该公司拥有840400名全职和兼职员工，而该公司仍在继续招聘，目前还没有报告更新的数字。