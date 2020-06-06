滴滴成立 8 周年，程维回忆创立过程：一路走来不容易

6 月 6 日晚间消息，滴滴官方今日发布文章称，今天是滴滴成立 8 周年的日子，滴滴创始人兼首席执行官程维发表讲话。程维称，组织大到一定程度以后，需要新的治理模式和精神，开放透明就是滴滴未来的治理模式，吐槽精神鼓励大家敢于指出问题。

程维还回忆了滴滴创立的过程，他表示最大的感受是一路走来不容易，现在还是在路上，还远没到庆祝的时候。8 年前，滴滴只有 80 万启动资金，在中关村 E 世界一家电脑卖场仓库起家，没有钱没有背景，没有人相信我们有机会改变出行，没有人相信有机会在这个残酷的战场上活到今天，只是一群除了梦想什么都没有的年轻人想要做一些事情。

针对安全问题，程维称，滴滴经历过最残酷的战役，面对过国内外最强大的对手。也面对互联网公司有史以来最严厉的监管。我们面对过倍受关注的安全事件，内心有过羞耻感和怀疑，差一点就垮掉了，再也站不起来。这些事情淬炼了滴滴，也塑造了我们的团队和每一个人。

程维称，滴滴是中国乃至世界最大的灵活就业平台之一。滴滴有 1166 万名网约车司机，17.95 万名代驾师傅，近 6000 名我两轮车运维师傅，围绕生态有 3000 多家租赁公司，产业链上下游共计 600 余万相关就业，总共带动 1826 万个就业机会。

他提供的数据显示，在滴滴的网约车司机中，21% 是家里唯一的收入来源，还有 12% 是退役军人，今年滴滴刚跟退役军人事务部签了 1.5 万人的新增就业合作协议。退役军人事务部对滴滴表示了感谢，互联网公司今年支持 5 万名退役军人就业，其中滴滴占 1.5 万。此外，滴滴平台有超过 30 万女性网约车司机。

讲话末尾，程维读了一句贝索斯的话：“人都渴望自己能够到达巅峰，但到达巅峰的一刻起，就是下落的开始，所以不要追求终点，而要永远站在起点。”