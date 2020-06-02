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滴滴发放 15 亿元出行消费券，覆盖网约车、单车等产品

2020/6/2 9:21:25来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

6月2日上午消息，滴滴出行今日宣布面向全国用户送出价值15亿元出行消费券，用户可通过线上活动链接或线下广告二维码，进入“出发，告白我的城”活动页面领取出行消费券。

据滴滴官方介绍，所有用户首次可领取5折最高抵扣15元的出行券、青桔单车周卡5折券，每天限量发送100万份。用完5折券后，用户每7天还可再领取一次5.8折至8.8折不等的大力度折扣券。

滴滴表示，随着国内疫情得到有效控制，出门打车是连接通勤、休闲娱乐等生活场景的必要纽带。滴滴严格执行卫生防护措施，在保障用户出行安全的同时，通过投入出行类消费券，充分发挥“纽带”力量，撬动与出行紧密相关的各类场景和产业复苏。

春节以来，滴滴发布防疫应急响应，向抗击疫情一线的医护人员提供近百万次免费出行服务，为坚持出车的滴滴司机安装防护膜，发放口罩，做车辆消毒，并提供专项疫情肺炎险。同时平台要求行程中司机和乘客戴口罩、司机出车前测体温、勤消毒、勤通风。

据悉，此前滴滴已在河北、厦门、长春、重庆、南京、青岛等地加入消费券派送计划，派发优惠礼包超过1亿元。此次滴滴在全国派发15亿出行消费券，覆盖快车、优享、专车、豪华车等多品类产品，将为司机带来更多订单和收入。

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关键词：滴滴

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