联想 GeekPro 2020 游戏主机上架：搭载十代酷睿，4599 元起

IT之家 6 月 7 日消息 联想 GeekPro 2020 设计师游戏台式电脑主机昨日已上架京东商城，i5-10400F+GTX 1650 型号 4599 元，i7-10700F+ GTX 1660 Super 型号 6399 元。

联想 GeekPro 2020 分为两个型号，均搭载了英特尔第十代处理器，有 6 核 12 线程的酷睿 i5-10400/i5-10400F+NVIDIA GTX1650+8GB 2666 内存和 8 核 16 线程的 i7-10700/ i7-10700F+NVIDIA GTX1660 Super+16GB 2933 内存两种搭配可选，存储方面均为 1TB 机械硬盘 + 256GB NVMe PCIe SSD 固态硬盘组合。

联想 GeekPro 2020 扩展方面包括：千兆 LAN、WIFI5、蓝牙 5.0、USB 3.2-C、2×USB 3.2-A、2×USB2.0、3.5mm 耳麦插孔，视频接口视显卡型号决定。

IT之家了解到，联想 GeekPro 2020 配备了全新的散热风道，相比上一代散热效率提升 20%。

目前，联想 GeekPro 2020 已上架京东商城并开启售卖，支持 6 期免息。