松下 RZ-S500W 耳机发布：支持主动降噪，约 1409 元

IT之家 6 月 7 日消息 松下近日在海外市场发布了松下首款真无线降噪耳机 RZ-S500W 和不带降噪功能的 RZ-S300W。RZ-S500W 和 RZ-S300W 海外售价分别为 199 美元 (约 1409 元人民币)和 129 美元 (约 913 元人民币)。

IT之家了解到，RZ-S500W 配备 8mm 驱动器单元，具有高度可定制的主动降噪 （ANC） 功能，提供 50 级内外双重混合降噪模式可选，支持蓝牙 5.0，兼容亚马逊 Alexa、Siri 和谷歌助手。此外，RZ-S500W 腔体侧面集成控制传感器，可快速开启 / 关闭降噪功能以及切换环境音模式。

其他方面，RZ-S500W 集成 MEMS 降噪麦克风，支持波束赋形定向拾音技术，拥有松下研发的新型天线设计，支持 IPX4 级防水。续航方面，该款耳机配备了 85 mAh 锂电池，提供 6.5 小时单次充电续航，配合充电仓（800 mAh）可达 19.5 小时，。外观方面 RZ-S500W 具有黑白两色可选。重量方面，该款耳机单只重 7 克，充电仓重 45 克。

RZ-S300W 与之相比则缺少了主动降噪功能以及波束成形技术，变成了 6mm 驱动器单元，提供 7.5 小时续航能力，配合充电仓可达 30 小时，且拥有一个独特的配色——浅绿色。

据 IT之家了解，这两款耳机最早曾在 1 月的 CES 2020 期间被松下展示，日前正式发布，且将于近期上市。