索尼 CEO：PS5 游戏开发成本可能会上涨

IT之家 6 月 7 日消息 PlayStation 5 和 Xbox Series X 将于今年发布，此前我们已经通过虚幻引擎 5 演示短片第一次看到了 PS5 的实力。但制作如此精良的游戏不会便宜，可能会导致开发成本增加。

索尼互动娱乐总裁兼首席执行官 Jim Ryan 近期在接受 gamesindustry.biz 采访时谈到，制作一款类似于虚幻引擎 5 揭秘视频中的游戏《纳尼特之国的鲁明》，将花费大量成本。

Ryan 称：“我认为，技术使图形方面变得更有趣、更逼真，但制作也将变得略微需要更多的人力和资金。”他指出，“可能会有开发预算的增加”。不过，他预计这些增加不会太极端。“我们不认为这是一个大规模的增加，”他说。

索尼此前曾表示，希望看到游戏机世代之间的过渡更快，Ryan 表示，这是为了让他们能够 “为制作游戏的人提供一个肥沃的安装基础，让他们能够实现盈利。”Ryan 希望高额的开发成本能够由主机的早期使用者购买这些游戏来弥补。“如果我们能跟上开发成本可能增加的步伐，那么这个行业就能继续繁荣下去。”他说。

IT之家了解到，索尼计划很快就会展示一些即将到来的 PS5 游戏，不过其定于本周举行的大型游戏活动已被推迟。