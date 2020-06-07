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三星两款不明型号手机通过 3C 认证：其一搭载 25W 充电器

2020/6/7 15:39:29来源：IT之家作者：问舟责编：远洋评论：

IT之家 6 月 7 日消息 近日，有两款型号为 SM-N9810 和 SM-F7070 的三星手机通过了 3C 认证，分别搭载 25W 和 15W 充电器。

SM-N9810 型号机型搭配的充电器功率为：15W 或 25W（PD0）18W 或 25W（PPS）；SM-F7070 型号机型搭配的充电器功率为：15W 或 10W。

IT之家了解到，三星 Galaxy S20 5G 手机的型号为 SM-G9810；三星 Galaxy Z Flip 的型号为 SM-F7000，故不排除以上两款机型为即将发布的三星 Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Flip 5G 的可能。

此外，上个月底，一款型号 SM-N9860 的三星手机也通过了 3C 认证，同样搭配 25W 充电器。

据此前 3C 认证数据库显示，国行版三星 Galaxy Note20 中使用的电池型号为 EB-BN980ABY，它的电池容量是 4300 mAh。此外还有两块电池在 6 月 2 日通过了 3C 认证，第一个电池的型号是 EB-BF707ABY，电池的额定容量为 2500mAh；第二个电池的型号是 EB-BF708ABY，其电池容量为 704mAh。两块电池容量总共 3204mAh，大小接近三星 Galaxy Z Flip 的两块电池容量之和（3300mAh）。

IT之家了解到，三星 Galaxy S20 Ultra 相较于 Galaxy S20 的优势之一便是支持 45W 快充，故不排除三星 Galaxy Note 20 Ultra 同样支持更高快充的可能。

▲图为 Onleaks 与 Pigtou 曝光图

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关键词：三星

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