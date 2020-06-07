长鑫存储 12 寸项目建设获长三角地区大力支持

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 6 月 7 日消息 财联社消息，昨日上午长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行，会议指出，长三角地区拟支持长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目建设。
IT之家了解到，会上长鑫存储技术有限公司同苏州瑞红电子化学品有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司等签约，共同支持长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目建设。这一项目总投资不低于 1500 亿元，将分三期建设。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有