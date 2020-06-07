长鑫存储 12 寸项目建设获长三角地区大力支持

IT之家 6 月 7 日消息 财联社消息，昨日上午长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行，会议指出，长三角地区拟支持长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目建设。

IT之家了解到，会上长鑫存储技术有限公司同苏州瑞红电子化学品有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司等签约，共同支持长鑫 12 英寸存储器晶圆制造基地项目建设。这一项目总投资不低于 1500 亿元，将分三期建设。