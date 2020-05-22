威刚宣布导入国产长鑫存储内存颗粒

IT之家5月22日消息 超能网消息，威刚科技宣布将面向中国市场导入国产存储颗粒长鑫存储的高质量高效能内存颗粒。

IT之家了解到，长鑫内存颗粒通过了包括英特尔与AMD主流或最新平台进行的单通道、双通道满载测试等兼容测试标准，筛选后的内存芯片还具有超频潜力。搭配威刚科技的兼容性测试标准，评估导入U-DIMM 与 SO-DIMM内存方案，可完美兼容于目前市面上的各式台式机与笔记本计算机。