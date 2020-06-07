北京发放电子消费券，智能生活用品首日大卖

昨天开始，北京市全面启动发放电子消费券，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展，消费者可通过京东 app 搜索 “北京消费券”领取，并获得与正在进行的 “百亿补贴、千亿优惠” 京东 618 年中购物节叠加优惠。

据介绍，昨天发放伊始，消费者便热情高涨，大量用户使用消费券购买了手机等智能设备，核销的消费券以近 10 倍杠杆撬动了线上消费。据京东大数据显示，线上销售排行靠前的是手机、平板、电脑等，但智能手表、洗碗机、吸尘器、扫地机器人、户外运动手表等品类也有明显提升；整体上海淀、朝阳、丰台区的消费者展现出最强消费力，而大兴区则体现最多的线下烟火气。

线上核销排名中，海淀区和朝阳区分别以占比 21%、20% 排名领先，其后是丰台、昌平和通州区。街道 / 乡镇消费力排名是：大红门街道、亦庄经济开发区、石景山城区、永顺镇、长阳镇、中关村街道、梨园镇、西三旗街道、回龙观街道。

据其数据显示，线上消费券的核销人群中，消费者最集中的品类依次是手机、数码类产品、电脑 / 办公产品。而从消费金额来看，前三名的品类是手机、电脑、家电，其中京东在 618 期间为消费者推出的特色手机延保服务也广受欢迎。最受欢迎品牌为苹果、小米和华为（包括荣耀），其中 iPhone11 和 iPad、小米 10 5G、荣耀 30S 等成为最热销的单品。

据京东大数据，6 月 6 日京东平台上有关 “北京消费券”、“消费券领取”、“京东消费券 “等搜索词环比增长 553%。

除了以上热销品类，户外运动手表、跑步机、智能马桶盖、电子锁等品类也有明显提升。京东大数据发现，尽管男性线上核销智能消费券的金额占比达到 66%，但在智能产品细分品类中，女性明显更青睐智能马桶盖和智能晾衣架等居家商品，其中女性消费智能马桶盖的占比比男性高 22%，女性购买智能手表的占比高于男性 10%。

从京东大数据显示的年龄结构看，青年消费者的餐饮购物券、智能消费券使用率分别达到 59% 和 70%，年轻人群体是消费券的核销主力，尤其年轻男性在线上智能消费占比接近 70%。

线上核销的人群中，大学本科、研究生及以上学历占比的人群达到 85%，成为绝对的消费主力。而且，这类人群在手机平板、智能家居、健康设备等品类的消费集中度高达 90%，明显高于低学历的人群，说明这类用户通过多种渠道更好地知晓消费券发放及使用规则，早已明确准备购买的商品，因此在领取的第一天内集中消费。从职业来看，白领、教师、小镇居民、学生、工人分列消费力前五名。

另外，数据显示，6 日餐饮业在线下核销占比 39%，购物占 61%，其中女性使用了 52% 的线下餐饮购物券。线下消费排名前五是大兴区、朝阳区、海淀区、西城区、昌平区。