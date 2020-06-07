必胜客被 “薅羊毛”！网友花 3289 元即入手小米 10 8+256GB

IT之家 6 月 7 日消息 小米手机官方此前正式官宣小米 10 8+256GB 首降 300 元，售价 3999 元。值得注意的是网友 @无欲奕无求 表示，自己通过必胜客 App 即可以 3289 元的价格拿下小米 10 8+256GB。

网友透露，用户在必胜客 APP 首页京东的活动界面中点一个 8 块的面包，预约晚上拿，收到必胜客码之后在京东兑换。同时还需找个北京朋友帮忙登录京东 APP 并领券，在支付的时候选取北京朋友的地址即可叠加优惠券，小米 10 8+256GB 到手价为 3289 元。

由于近日北京官方通过京东等平台向广大在京消费者发放了大量的消费券，因而也有网友表示通过北京发放的消费券购入小米 10 低配也只需 3412 元。

IT之家了解到，小米公司于今年 2 月份正式发布了小米 10/Pro 手机。小米 10 系列手机搭载骁龙 865 处理器，全系采用 LPDDR5 内存、WiFi 6、UFS 3.0 存储、1 亿像素相机及 90Hz 定制 AMOLED 曲面屏，小米 10 搭载了 4780mAh 定制条形快充电池，支持 30W 有线疾速闪充 + 30W 无线疾速闪充 + 10W 无线反充。

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