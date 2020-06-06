阿里张勇：包邮区再出发，建议发放异地消费券促来往

6 月 6 日下午消息，第二届长三角一体化发展高层论坛今日在浙江湖州举办，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇作为唯一企业界代表发表演讲，提出长三角发展 “3+1>4”的要诀是数字化，呼吁建设一体化数字基础设施，打造长三角 “一朵云”。

长三角地区以 4% 的国土面积创造了中国 1/4 的经济总量，已经成为经济高质量发展的中国样板。“阿里巴巴是土生土长的长三角企业，我们根植于长三角，受益于一体化，也对助力长三角的发展责无旁贷。”张勇在演讲中说。

长三角地区互联互通的历史由来已久，他回忆，改革开放初期，上海曾活跃着一批 “星期天工程师”，他们利用周末到周边民营企业兼职，带来了知识、技术的流动，一批中小企业由此成长起来。而 40 多年后的今天，阿里同样有许多 “双工牌”小二，他们既在阿里上班，也活跃在整个长三角地区，服务于各种数字化项目。这些新时代的 “星期天工程师”，正在积极助力 “数字长三角”发展。

如何让一体化发展实现 “3+1>4”，让物理变化上升为化学变化？张勇认为 “是数字化的互联互通”。张勇说，“上网买东西的人都知道‘江浙沪包邮’，这是网民对长三角一体化最早的体验。随着数字化飞速发展，现在的互联互通已经不只是地域互联、交通互通，而是人们更广泛的美好生活的互通。”

张勇呼吁加快数字基础设施的一体化建设，并以此驱动创新。“我们应该建设长三角‘一朵云’，基于云基础设施，让网络效应不仅服务于长三角，并且服务全中国，走向全世界。”

今年，抗击疫情加速了全社会数字化转型，从在家办公上课到复工复产，从健康码通行到发放消费券，危中寻机，人们也看到更进一步的数字化发展空间。张勇认为，从江浙沪包邮，到数字长三角互联互通，长三角创新不断，发展不停，将给三省一市 “长三角人”带来更多更好的体验。

今年，长三角三省一市已经通过支付宝发放政府消费券超 50 亿。张勇还在会上建议发放异地消费券。“消费券不仅可以发给本地居民，也可以发给外省市居民，让上海人来逛一逛西湖，杭州人去爬一爬黄山，南京人看一看外滩、东方明珠，合肥人逛逛园林、城隍庙，通过数字化方式鼓励消费和周边游。”

关于建设数字长三角，张勇在演讲中还呼吁持续打造数字化生态。“留得青山，赢得未来。我国目前有超过 1 亿市场主体，这 1 亿市场主体就是中国经济的青山，而数字经济就是它们发展壮大的引擎。”