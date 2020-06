IT之家6 月 7 日消息 FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统,无需 Google 服务,可创建本地账号登陆,带有完整的桌面版 Chromium 浏览器,并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序,是面向未来的云驱动操作系统。

日前,FydeOS for You 增加了对三款机型的支持,分别是驰为 UBook 11.6、酷比魔方 KNote X 以及中柏 EZPad GO。此次发布的正式版本修复了之前 Preview 版本的诸多问题,支持运行「微信小程序」。

此外,荣耀 MagicBook 2019、Chromebook Pixel 2013、GPD Pocket 2 的 FydeOS for You 版本亦更新至 v9.3。

IT之家获悉,FydeOS for You 是 FydeOS 发行版。与 FydeOS for PC 不同的是,FydeOS for You 将分成若干个针对特定品牌型号或硬件家族设备的版本,官方会对这些硬件设备进行针对性的优化,给你带去无适配问题的优质体验。