华为企业智慧屏今日正式开售：86 英寸 4K 屏，最高售 54999 元

IT之家 6 月 8 日消息 今年 4 月华为发布了企业智慧屏 IdeaHub 系列，包括 IdeaHub S 白玉石、IdeaHub Pro 白玉石和 IdeaHub Enterprise 钛金灰，其中 IdeaHub S 将于今日 10 点正式开售，分为 65 英寸挂墙、65 英寸落地、86 英寸挂墙三款可选，售价分别为 26298 元 / 28998 元 / 54999 元。

至于更高端的企业智慧屏 IdeaHub Pro，需要等到 6 月 11 日才会正式开售，目前正在预约抢购阶段。

企业智慧屏 IdeaHub 搭载了 4K 超清分辨率屏幕，采用了极简轮廓，一体化贯穿拉伸，360° 无螺钉和芭蕾舞腿艺术支架。作为协作白板，华为企业智慧屏支持 35ms 超低书写时延、智能手写识别和双向标注，打包带走功能。华为企业智慧屏支持原生 WeLink 会议、 H.265 1080p 高清视频和 4K30 帧极清流畅投屏。除此之外，这款产品还支持智能音幕、远场波束拾音、电子名牌、发言人跟踪、多模态会议记录等功能。

IT之家了解到，根据华为官方的说法，华为企业智慧屏 HUAWEI IdeaHub 是集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用市场为一体的智能终端产品，是面向企业团队协作的新终端品类，可以满足企业会议室、经理室、开放办公区等多场景的智慧办公需求。