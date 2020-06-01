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受华为事件冲击，台积电5nm扩建延至2021年第一季度

2020/6/1 8:25:05来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月1日消息 据中国台湾经济日报消息，台积电5nm扩建延至2021年第一季度

报道指出，因美国扩大对华为的封锁，台积电通知设备厂，决定延后5nm扩建及3nm试产至明年第一季度，较原定时程延长两季度。目前，已有多家台积电设备供应商收到通知暂停设备交货。至于是否会再做修正，供应链透露，台积电正观察贸易形势，再做定夺。

IT之家了解到，台积电表示，不透露个别客户产能配置；至于3nm试产时间，将在法说会对外说明。

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关键词：台积电

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