受华为事件冲击，台积电5nm扩建延至2021年第一季度

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IT之家6月1日消息 据中国台湾经济日报消息，台积电5nm扩建延至2021年第一季度。
报道指出，因美国扩大对华为的封锁，台积电通知设备厂，决定延后5nm扩建及3nm试产至明年第一季度，较原定时程延长两季度。目前，已有多家台积电设备供应商收到通知暂停设备交货。至于是否会再做修正，供应链透露，台积电正观察贸易形势，再做定夺。
IT之家了解到，台积电表示，不透露个别客户产能配置；至于3nm试产时间，将在法说会对外说明。
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