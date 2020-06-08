DSCC：苹果将是今年全球 OLED 面板最大买家，iPhone 12 系列全部采用

6 月 8 日消息，据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，未能在去年推出 5G iPhone 的苹果，今年下半年将一口气推出 4 款支持 5G 网络连接的 iPhone 12。

而除了支持 5G，OLED 屏幕也是 iPhone 12 的一大看点，分析师和研究机构预计这 4 款新 iPhone，将全部采用 OLED 屏幕。

iPhone 12 全部采用 OLED 屏幕，也将极大的拉动对 OLED 面板的需求，已有研究机构预计苹果将会是今年全球最大的 OLED 面板买家。

预计苹果是今年全球 OLED 面板最大买家的，是面板供应量方面的咨询机构 DSCC（Display Supply Chain Consultants），由面板市场有经验的分析师所创立的这一咨询机构预计，苹果今年在 OLED 面板方面的支出将达到 98 亿美元，在全球 OLED 面板方面的支出中将占到 30%。

在 OLED 面板支出方面仅次于苹果的是三星，DSCC 预计其支出 88 亿美元，占全球的 27%。

但与苹果不同的是，三星电子旗下的三星显示器公司，本身也是 OLED 面板供应商，苹果也要向三星采购 OLED 面板，用于 iPhone，iPhone X、iPhone XS 等所用的 OLED 屏幕，就是由三星独家供应。外媒的报道也显示，iPhone 12 系列将采用的 OLED 屏幕中，大部分也将由三星供应。