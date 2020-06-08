内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

小米 10 青春版明日推新：青春冰雪套装，或有新配色

2020/6/8 10:54:13来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 今天上午，小米手机通过官方微博发布消息，将于 9 日晚 8 点举办首场 “吃播发布会”，根据官方的预热海报，本次活动将带来小米 10 青春版的 “青春冰雪套装”。

根据官方的预热内容，IT之家猜测此次小米为了迎合即将到来的盛夏，将推出小米 10 青春版的全新配色，从海报来看，这一新配色极有可能为橙色。此外，关于该机的青春冰雪套装中还包含哪些内容，官方没有透露，猜测或许有散热风扇。

不过根据小米官方早些时候发布的信息来看，小米 10 青春版的全新配色桃子西柚和四季春奶绿将于明天上午 10 点开售。

小米 10 青春版采用 6.57 英寸 AMOLED 专业级原色屏，搭载骁龙 765G 处理器，内置 4160mAh 电池并采用悬浮液冷散热，支持大音腔扬声器 + Hi-Res3.5mm 耳机孔 + 超级蓝牙 + NFC + 屏幕指纹解锁 + 红外遥控；该机采用全焦段 AI 四摄：50 倍潜望式变焦镜头、48MP 超清主摄、120° 超广角镜头、2cm 独立微距镜头。支持 5 倍光学变焦、50 倍数码变焦，分体式 OIS 光学防抖。价格方面，6+128GB 版本 2299 元，8+128GB 版本 2499 元。

京东小米 10 青春版 双模 5G 骁龙 765G2348 元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米10青春版

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    