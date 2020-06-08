小米 10 青春版明日推新：青春冰雪套装，或有新配色

IT之家 6 月 8 日消息 今天上午，小米手机通过官方微博发布消息，将于 9 日晚 8 点举办首场 “吃播发布会”，根据官方的预热海报，本次活动将带来小米 10 青春版的 “青春冰雪套装”。

根据官方的预热内容，IT之家猜测此次小米为了迎合即将到来的盛夏，将推出小米 10 青春版的全新配色，从海报来看，这一新配色极有可能为橙色。此外，关于该机的青春冰雪套装中还包含哪些内容，官方没有透露，猜测或许有散热风扇。

不过根据小米官方早些时候发布的信息来看，小米 10 青春版的全新配色桃子西柚和四季春奶绿将于明天上午 10 点开售。

小米 10 青春版采用 6.57 英寸 AMOLED 专业级原色屏，搭载骁龙 765G 处理器，内置 4160mAh 电池并采用悬浮液冷散热，支持大音腔扬声器 + Hi-Res3.5mm 耳机孔 + 超级蓝牙 + NFC + 屏幕指纹解锁 + 红外遥控；该机采用全焦段 AI 四摄：50 倍潜望式变焦镜头、48MP 超清主摄、120° 超广角镜头、2cm 独立微距镜头。支持 5 倍光学变焦、50 倍数码变焦，分体式 OIS 光学防抖。价格方面，6+128GB 版本 2299 元，8+128GB 版本 2499 元。