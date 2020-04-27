【IT之家开箱】亦紫亦绿、潜望四摄，小米10青春版蓝莓薄荷开箱图赏

今天，小米在线上正式发布了小米10青春版新品手机，并带来了五款全新的配色，它们分别是四季春奶绿、桃子西柚、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴。那IT之家这次拿到了一台蓝莓薄荷配色的版本，下面就给大家带来它的开箱图赏：

小米10青春版这次的包装盒非常有意思，采用了5款随机的卡通趣玩包装，看起来非常具有活力，用户购买的时候这5款包装会随机发货，有点像抽盲盒。另外，包装侧边还贴有Hi-Res AUDIO音频认证的标签，暗示其音质方面拥有惊喜。

整个包装包含了手机本体、说明书、保修卡，取卡针、22.5W的充电头、USB A-C数据线、两张趣玩贴纸，清水套，机器本身出厂贴有一张带有抗菌效果的银离子抗菌保护膜，可以有效抑制细菌滋生。

小米10青春版蓝莓薄荷配色的后壳是上绿下蓝的渐变色，整体采用双曲面3D玻璃材质，转动机身的光影间有一道道特别的纹理。

小米Logo改为了竖向排列，Logo旁边还有产品制造商和设计归属标识。

镜头的部分，小米10青春版采用了主流的圆角矩形四摄，双色温补光灯和镜头标识被单独放在最下边。那在后壳边缘和后置镜组边缘，还有正面的屏幕边缘，小米10青春版都特意做高了一圈包边，在手机意外跌落的时候可以更好的保护机身。

机身方面，小米10青春版的厚度为7.98mm，重量为192g。

小米10青春版的正面搭载了一款6.57英寸，2400*1080分辨率的三星AMOLED屏幕，其拥有180Hz触控采样率，4300000:1的对比度，硬件级DC调光，支持HDR10以及Delta E<1.1的色准等特性，还支持屏下指纹解锁。

屏幕顶部是一个水滴前置镜头，1600W像素。

中框顶部配备了一个3.5mm的耳机接口。

小米10青春版整体的黑边控制尚可，但下巴的黑边稍微有点宽。

售价方面，小米10青春版6+64GB售价2099元，6+128GB版本售价2299元，8+128GB版售价2499元，8+256GB版本售价2799元。

以下是更多IT之家小米10青春版的图赏照片：