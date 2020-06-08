谷歌 CEO 毕业季在线演讲：“不耐烦”将创造技术革命

6 月 8 日消息，据外媒报道，由于受到新冠疫情的影响，美国各地学校今年的毕业典礼和相关毕业演讲现场仪式基本上都被取消了。不过，YouTube 举办了名人云集的在线毕业典礼，谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）发表了毕业典礼演讲，并分享了他对这些即将步入社会的年轻人的建议。

他在演讲中提到，他花了一段时间才意识到互联网将是让更多人接触到科技的唯一最佳途径。当他有这个想法的时候，改变了方向，决定在谷歌追求他的梦想。他还给毕业生提出宝贵建议：要保持开放心态、保持不耐烦、充满希望。

皮查伊的演讲名为 “你们会赢”（You will prevail），持续 7 分钟时间，他的演讲全文如下：

大家好！祝贺 2020 届毕业生，也祝贺你们的父母、老师，以及帮助你们走到今天的每一个人。

我从来没有想过自己会在没有现场观众的情况下发表毕业典礼演讲。但这让我对我们的 YouTube 创作者有了更深刻的理解！我从来没有想过自己会和一位前总统（巴拉克 · 奥巴马 (Barack Obama））、第一夫人、Lady Gaga、Queen Bey 和 BTS 共享虚拟舞台。

我不认为这是你们任何人想象中的毕业典礼。在你们应该庆祝自己获得所有知识的时候，你们可能正在为失去的东西而悲伤：你计划的搬家，你收到的工作要约，以及你期待的经历。而在当前这样黯淡的时刻，可能很难找到希望。所以，让我直接告诉你们会发生什么：你们会赢！

这并不是演讲即将结束，所以不要太激动。我知道你们会赢的原因是因为，很多人在你们之前实现过这样的目标。100 年前，1920 届毕业生毕业时恰值致命疫情结束。50 年前，1970 届毕业生毕业时越南战争正在进行。近 20 年前，2001 届毕业生在 9/11 事件发生前几个月毕业。

像这样的例子值得注意。他们必须克服新的挑战，而在所有情况下，他们都取得了胜利。漫长的历史告诉我们，我们完全有理由心中充满希望。

我注意到一个有趣的趋势：每一代人都会低估下一代人的潜力，这种情况已经持续了很多年。这是因为他们没有意识到，一代人取得的进步成为下一代人前进的基础，这需要一批新人来实现所有的可能性。

我从小没有太多接触科技的机会。我直到 10 岁家里才有了第一部电话，直到我来美国读研究生，我才能定期接触电脑。而当我们最终买了电视时，它只有一个频道可看。所以，想象一下，今天我在一个拥有数百万个频道的平台上向你们演讲是多么令人敬畏！

相比之下，你们从小就伴随着各种形状和大小的电脑长大。在任何地方向计算机询问任何问题的能力，这正是我过去十年始终在做的事情，但对你们来说并不特别感到惊讶。没关系，这并没有让我感觉不好，而是让我充满希望！

可能有些关于技术方面的事情会让你感到沮丧，甚至不耐烦。不要失去这种不耐烦，它将帮助创造下一次技术革命，使你们能够建造我们这一代人做梦也想不到的东西。

你们可能会同样对我们这一代人应对气候变化或教育的方式感到沮丧。要保持这种不耐烦，它将创造世界所需的进步。你们会用自己的方式让世界变得更美好，即使你们不知道具体如何去做。重要的是要敞开心扉，这样你才能找到你喜欢的东西。

对我来说，这就是技术。我家人接触科技的机会越多，我们的生活就越好。因此，当我毕业时，我知道我想做些事情，把技术带给尽可能多的人。当时，我认为自己可以通过帮助建造更好的半导体来实现这个目标，还有什么比这更令人兴奋的呢？

我父亲花了相当于他 1 年的工资买了我去美国的机票，这样我就可以上斯坦福大学了。这是我第一次坐飞机。但当我最终降落在加州时，情况并不像我想象的那样。美国的生活太昂贵了，给家里打个电话每分钟要 2 美元，一个背包的价格相当于我父亲在印度 1 个月的收入。

尽管大家都在谈论加州温暖的海滩，但对我来说那水太冷了！最重要的是，我想念在印度的家人、朋友和我的女朋友（现在是我的妻子）。

不过，对我来说，这段时间的一个亮点是计算领域的快速发展。这是我有生以来第一次可以随时使用电脑，这让我大吃一惊。就在那一刻，互联网真的在我周围铺天盖地地建了起来。我来到斯坦福大学的那一年，也就是浏览器 Mosaic 发布的那一年，它将普及万维网和互联网。

我离开的那个夏天，一位名叫谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）的研究生遇到了名叫拉里 · 佩奇（Larry Page）的准工科学生。这两个时刻将深刻地塑造我的余生。但在当时，我并不知道这一点。

我花了一段时间才意识到，互联网将是让更多人获得技术的唯一最好方式。当我意识到这一点时，我改变了原来的计划，决定在谷歌追逐我的梦想。

受到第一款浏览器在我身上创造奇迹的启发，我在 2009 年领导推出了名为 Chrome 的浏览器，并推动了帮助谷歌开发廉价笔记本电脑和手机的努力，这样在世界任何地方任何社区或村庄长大的学生，都可以像你们所有人一样获得信息。

如果我在研究生院继续进修这门课，我今天可能会拿到博士学位，这会让我的父母感到非常自豪。但我可能错过了把技术的好处带给更多人的机会。

当然，我并非以谷歌首席执行官的身份站在这里跟你们讲话。相信我，当我 27 年前第一次来到加州时，我没有预见到这一切的到来。我唯一从这里得到的东西，除了运气外，就是对技术的深切热情和开放的心态。

所以，花点儿时间去寻找世界上最让你兴奋的事情吧！不是你父母想让你做的事，或者你所有的朋友都在做的事，亦或是社会对你的期望。

我知道你今天会得到很多建议，所以让我把自己的建议留给你们，那就是要保持开放心态、保持不耐烦、充满希望。

如果你们能做到这些，历史将记住 2020 届毕业生，不是因为你们失去了什么，而是因为你们改变了什么。你们有机会改变一切，对此我深信不疑！