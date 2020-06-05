谷歌高层调整：搜索和广告团队都归这位印度裔管理

6 月 5 日消息，据国外媒体报道，Alphabet 旗下的谷歌对公司领导层进行了调整，将搜索引擎和广告产品团队的控制权交给普拉巴卡尔 · 拉加万 (Prabhakar Raghavan)。

图示：普拉巴卡尔 · 拉加万 (Prabhakar Raghavan)

据悉，自 2018 年以来。一直负责广告产品的拉加万将接替本 · 戈麦斯 (Ben Gomes)担任搜索业务负责人。新上任的广告产品主管杰里 · 迪什勒 (Jerry Dischler)将向拉加万汇报工作，这意味着谷歌两大业务部门现在将由一位核心领导人管理。

负责公司广告运营和大型广告销售的谷歌首席商务官菲利普 · 辛德勒 (Philipp Schindler)将继续向首席执行官桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)汇报工作。

据谷歌发言人透露，戈麦斯已经在谷歌工作了 20 年，他将转而致力于教育和文化项目。另一位在谷歌工作了 20 年的老员工珍 · 菲茨帕特里克 (Jen Fitzpatrick)将从地图部门转为负责管理公司内部的技术基础设施。谷歌发言人也证实了这一消息。

自创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）和拉里 · 佩奇（Larry Page）卸任后，皮查伊接管了谷歌和 Alphabet 的双重首席执行官职务。自那以后，此次高管人事变动也是谷歌最重大的高层调整。

据了解，拉加万出生于印度，毕业于印度理工学院马德拉斯分校和加州大学伯克利分校。