合肥公布规划：目标建成 5G 基站 2.2 万个

近日，合肥经信局编制印发了《合肥市 5G 通信基础设施专项规划（2019-2021 年）》（以下称 “《规划》”），实现全市 5G 基站建设 “一张图”规划统筹。出台了《合肥市加快推进 5G 发展若干政策措施》，重点提出 5G 基站建设、技术创新、融合应用、企业培育壮大等方面支持措施。

《规划》中显示，目前合肥全市累计建设 5G 基站超 5000 个，已初步实现主城区二环以内以及政务办公、教学科研、交通枢纽等重点区域 5G 网络覆盖。

《规划》提出，加快网络布局，健全产业链条，聚力技术研发，创新示范应用，力争到 2022 年，5G 产业发展水平走在全国前列、成为全省标杆示范，数字经济蓬勃发展。主要发展目标如下：

5G 网络建设全面推进。建成 5G 基站 2.2 万个，实现重点镇以上区域 5G 网络全面覆盖、重点区域连片优质覆盖，在全国率先实现 5G 规模商用，打造高新区、经开区、滨湖新区、科学岛等一批 5G 网络建设标杆示范工程。

5G 产业规模持续提升。本地 5G 产业进一步巩固提升，关联产业融合快速发展，培育或引进一批 5G 产业链优势特色和行业领先企业，形成以龙头企业带动上下游链式聚集的产业集群，全市 5G 产业规模达到 300 亿元，带动电子信息产业以及其他关联产业总产值达到 1000 亿元。

5G 技术创新能力增强。5G 技术研发能力和产业转化能力显著增强，基本具备提供 5G 全方位测试验证的能力，在 5G 核心设备、材料、芯片、器件、模组、终端、信息安全及系统软件等领域开展产品研发，并突破一批关键技术。