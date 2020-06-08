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合肥公布规划：目标建成 5G 基站 2.2 万个

2020/6/8 21:13:57来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：骑士评论：

近日，合肥经信局编制印发了《合肥市 5G 通信基础设施专项规划（2019-2021 年）》（以下称 “《规划》”），实现全市 5G 基站建设 “一张图”规划统筹。出台了《合肥市加快推进 5G 发展若干政策措施》，重点提出 5G 基站建设、技术创新、融合应用、企业培育壮大等方面支持措施。

《规划》中显示，目前合肥全市累计建设 5G 基站超 5000 个，已初步实现主城区二环以内以及政务办公、教学科研、交通枢纽等重点区域 5G 网络覆盖。

《规划》提出，加快网络布局，健全产业链条，聚力技术研发，创新示范应用，力争到 2022 年，5G 产业发展水平走在全国前列、成为全省标杆示范，数字经济蓬勃发展。主要发展目标如下：

  • 5G 网络建设全面推进。建成 5G 基站 2.2 万个，实现重点镇以上区域 5G 网络全面覆盖、重点区域连片优质覆盖，在全国率先实现 5G 规模商用，打造高新区、经开区、滨湖新区、科学岛等一批 5G 网络建设标杆示范工程。

  • 5G 产业规模持续提升。本地 5G 产业进一步巩固提升，关联产业融合快速发展，培育或引进一批 5G 产业链优势特色和行业领先企业，形成以龙头企业带动上下游链式聚集的产业集群，全市 5G 产业规模达到 300 亿元，带动电子信息产业以及其他关联产业总产值达到 1000 亿元。

  • 5G 技术创新能力增强。5G 技术研发能力和产业转化能力显著增强，基本具备提供 5G 全方位测试验证的能力，在 5G 核心设备、材料、芯片、器件、模组、终端、信息安全及系统软件等领域开展产品研发，并突破一批关键技术。

  • 5G 示范应用赋能凸显。以应用示范为先导，推动 5G 与垂直行业的深度融合，5G 示范应用场景超过 50 个，在工业互联网、智慧交通、新型智慧城市、智慧民生、超高清视频、智慧教育、智慧医疗等领域示范应用走在全国前列，形成一批可复制可推广的应用模式。

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关键词：5G基站

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