内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

中国广电：将尽快完成 5G 商用放号，打造高品质 700MHz 5G 网络

2020/6/8 16:07:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息 2019 年 6 月 6 日，工信部向四家基础电信企业发放了 5G 商用牌照，正式开启了中国广电 5G 的大幕，5G“新基建”正为国民经济发展带来了新的动能。

今年 6 月 6 日，中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军在 5G 发牌一周年之际表示，这一年来，中国广电在工信部及相关产业界的支持下，积极融入了国家战略布局，加快推进广电 5G 的建设步伐。中国广电表示牢记使命，加快改革发展，尽快完成商用放号，尽早实现全国广电 5G 网络覆盖。

IT之家获悉，中国广电表示，积极推动 700MHz 大带宽国际标准，提升 700MHz 频谱利用效率和用户业务体验，打造高品质 700MHz 5G 网络，加快试验网城市的示范试点，打通了 700MHz SA VoNR 异地视音频高清通话，着力培育媒体融合、文化物联、工业互联、泛在电力网等多场景应用服务。

中国广电坚持全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化发展。全国有线电视网络一网整合工作取得突破性进展，加快建立由中国广电、各省网公司、战略投资者共同参与组建，形成中国广电主导、按现代企业制度管理的 “全国一网”股份公司。

中国广电坚持在资产、经营和业务三个方面，推动 5G 赋能全国有线电视网络转型升级。统筹规划业务产品，协同布局市场体系，着力开展全国性业务孵化；从视频内容和科创文创出发，做好大小屏融合、多屏 / 跨屏服务，提供超高清 4K/8K、虚拟 / 增强现实、物联网等新业务新业态，着力推动 TV 大屏与移动小屏的业务协同模式，促进广播电视及移动通信的深度融合和产业生态发展，推动广播电视人人通、终端通，促进从看电视模式到用电视模式的转变。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国广电5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    