中国广电：将尽快完成 5G 商用放号，打造高品质 700MHz 5G 网络

IT之家6 月 8 日消息 2019 年 6 月 6 日，工信部向四家基础电信企业发放了 5G 商用牌照，正式开启了中国广电 5G 的大幕，5G“新基建”正为国民经济发展带来了新的动能。

今年 6 月 6 日，中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军在 5G 发牌一周年之际表示，这一年来，中国广电在工信部及相关产业界的支持下，积极融入了国家战略布局，加快推进广电 5G 的建设步伐。中国广电表示牢记使命，加快改革发展，尽快完成商用放号，尽早实现全国广电 5G 网络覆盖。

IT之家获悉，中国广电表示，积极推动 700MHz 大带宽国际标准，提升 700MHz 频谱利用效率和用户业务体验，打造高品质 700MHz 5G 网络，加快试验网城市的示范试点，打通了 700MHz SA VoNR 异地视音频高清通话，着力培育媒体融合、文化物联、工业互联、泛在电力网等多场景应用服务。

中国广电坚持全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化发展。全国有线电视网络一网整合工作取得突破性进展，加快建立由中国广电、各省网公司、战略投资者共同参与组建，形成中国广电主导、按现代企业制度管理的 “全国一网”股份公司。

中国广电坚持在资产、经营和业务三个方面，推动 5G 赋能全国有线电视网络转型升级。统筹规划业务产品，协同布局市场体系，着力开展全国性业务孵化；从视频内容和科创文创出发，做好大小屏融合、多屏 / 跨屏服务，提供超高清 4K/8K、虚拟 / 增强现实、物联网等新业务新业态，着力推动 TV 大屏与移动小屏的业务协同模式，促进广播电视及移动通信的深度融合和产业生态发展，推动广播电视人人通、终端通，促进从看电视模式到用电视模式的转变。