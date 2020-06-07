AT&T 开始启用 DSS：5G 无线频谱太紧张，4G 让出

AT&T 宣布，将开始在其蜂窝网络中使用动态频谱共享（DSS）。尽管最初的规模很小，但该运营商表示这项技术会在其 5G 扩展的过程中扮演 “重要角色”。

由于美国为 5G 提供的无线频谱资源有限，DSS 已成为关键的替代方案，使运营商能够将现有的 4G 频谱划分部分用于 5G。

虽然 AT&T 是美国最大的两家移动运营商之一，但它在 5G 部署方面却步履艰难——因为将最初的精力都投入到了企业领域，它在消费者 5G 市场上起步较晚。有兴趣使用 AT&T 5G 服务的企业必须在高速 5G 热点或低速 5G 手机之间进行选择，而每种服务的可用范围都仅限于狭窄的地理区域。

通过共享运营商所持最低频和最高频之间的 4G 无线频谱，DSS 可以使 AT&T 用户获得更接近 Sprint/T-Mobile 中频网络的 5G 性能，当然实际速率将取决于在给定时间接入支持 DSS 基站的 4G 和 5G 用户数量。

美国所有三大顶级运营商均已承诺在其 5G 网络中使用 DSS，但具体的推出时间仍不明确，部分出于工程方面挑战。根据 AT&T 高级副总裁伊加尔 · 埃尔巴兹（Igal Elbaz）的说法，DSS 在 “我们位于德克萨斯州北部的部分网络”首发，且并不局限于单一的频段——它将根据特地区域的需求作用于不同的频段。

首先，AT&T 将优先考虑 DSS 在数据需求较高的市场的推广，这样与速度更快的 5G 设备共享 4G 频谱将产生更大的影响，从而平衡 4G 和 5G 之间的网络流量。尽管 AT&T 并未具体说明 DSS 网络硬件的来源，但它表示正在与 “多家供应商”合作，而众所周知爱立信正在向运营商交付功能齐全的 DSS 基站设备。

埃尔巴兹表示，迄今为止，AT&T 的 DSS 已经得到了一些 5G 终端的支持，包括三星的 Galaxy S20 系列、Galaxy Note10+ 5G、LG 的 V60 ThinQ 5G，后续还将有更多支持该功能的终端发布。

目前还不清楚 AT&T 基于 DSS 的典型或峰值 5G 网速会是什么样子。