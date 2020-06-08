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外媒：从明年起 iPhone 13 和 iPad 将采用 USB-C 接口

2020/6/8 22:45:50来源：新浪科技作者：晚风责编：骑士评论：

北京时间 6 月 8 日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司将从 2021 年开始调整新款 iPhone（暂称 iPhone 13）和 iPad 的接口，让这些设备使用 USB-C 接口，以确保更高的兼容性。

此前，已经有日媒报道称，苹果第四代 iPad Air 将配备 USB-C 接口，以取代 “闪电”（lightning）接口。苹果在 2018 年发布的 iPad Pro 上首次使用 USB-C 接口，但其他型号的 iPad 仍采用 “闪电”接口。

今年早些时候有传言称，苹果正在开发 11 英寸的 iPad Air，并将在今年下半年推出。

此外，据上周曝光的 iPhone 13 真机模型显示，新机似乎使用了 USB-C 接口，而不是 “闪电 “接口。虽然一直有传言称，iPhone 将使用 USB-C 接口，但目前尚未实现。

有分析人士称，对于苹果而言，从 “闪电”接口切换到 USB-C 并非最终选择。苹果的终极目标是真正实现无接口，即不再保留 iPhone 的充电接口，取而代之的是真正意义上的无线充电。

之前，来自产业链的消息也表示，苹果可能会在 2021 年为高端 iPhone 提供 “完全无线体验”，这款手机支持无线充电，并利用 Smart Connector 进行数据传输。

对于苹果而言，换成 USB-C 接口后，之前的 “闪电”接口数据线产品线将大幅取消，同时意味着将失去相关的专利授权费，而且直接让苹果每年失去数百亿美元的配件利润。

但今年 2 月，欧盟已通过立法来推动智能手机接口的统一，即 USB-C 接口。统一为 USB-C 接口后，既能提高便利性，也能减少电子垃圾的产生。

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关键词：iPhone 13iPadUSBC

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