6999 元，购买小米壁画电视 65 英寸大屏就送 32 英寸小屏电视

IT之家6 月 8 日消息 今天小米电视官方宣布 618 新福利，买大屏，送小屏。6 月 8 日 - 6 月 10 日购买小米壁画电视 65" 大屏，即限量赠送一台 32 英寸小屏电视，客厅卧室，都可安排。小米壁画电视 65" 售价 6999 元。

IT之家此前报道，小米壁画电视去年 4 月份发布，尺寸达到 65 英寸，采用了定制三星全面屏 4K 面板。同时还有专门设计的超薄贴合式壁挂结构。另外，在小米壁画电视的侧边，还有专门设计的蓝色铝合金中框，非常时尚大气。

小米壁画电视内置 22 个流派，45 个艺术家多幅经典艺术之作。打开画框模式，名画随意切换，客厅秒变画廊。同时用户也可自定义展示个性化图片，全家福、摄影作品都可一一呈现。

由于采用了分体式设计，小米壁画电视的电源线采用了小米研发的 MiPort 线，这根线缆内部包含三十根线缆，能有效的分开强电和弱电，既能完成 18Gbps 高清信号传输，也能保证电视 400W 高功率供电。

在电视主机部分，小米壁画电视包含六个发声单元，除了两个单独的低音增强倒相式音箱，还有两个 20 芯球顶高音单元和两个 2.5 英寸中低音扬声器。



同时还标配 11 升大音腔倒相式风管，声音最低可下潜到 30Hz，最高达到 20000Hz，支持杜比音效和 DTS 全景声。另外内置小爱音箱可对家庭 AIoT 设备进行控制，在性能方面，小米壁画电视内置四核处理器，2+32GB 存储组合，同时还支持 WiFi 801.11ac 和蓝牙 4.2。