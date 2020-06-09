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Redmi K30 Pro 京东到手价 2197 元：6GB + 128GB 限时开售！

2020/6/9 0:48:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 6 月 9 日消息 Redmi 红米手机官方表示，Redmi K30 Pro 手机开启 618 限时特惠，最高降价 700 元，Redmi K30 Pro 标准版限时售 2397 元起！但小米京东自营店表示，6 月 9 日 0 点开始领券后，Redmi K30 Pro 6GB+128GB 低至 2197 元。仅限 6 月 9 日这一天。

此前，Redmi 手机还表示，6 月 1 日 - 6 月 7 日于官方渠道购买用户可享受保价政策，详情咨询平台店铺客服。

Redmi K30 Pro 亮点配置包括：骁龙 865 旗舰处理器、索尼 6400 万四摄、三星 AMOLED 超光感全面屏、4700mAh 大电量，还有 50mm 长焦微距。

IT之家了解到，Redmi K30 Pro 全系标配 60Hz 三星 AMOLED 屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 3435mm² 面积的 VC 散热板及线性马达，保留耳机孔且支持红外遥控。

相机方面，Redmi K30 Pro 全系标配索尼 IMX686/6400 万超清主摄，变焦版则支持双 OIS 光学防抖、3 倍光学变焦 + 30 倍数码变焦以及 SAT（平滑变焦）技术。

京东Redmi K30 Pro  6GB+128GB6 月 9 日开售。2197 元直达链接
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关键词：Redmi K30 Pro小米

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