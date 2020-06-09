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荣耀 618 活动开启：荣耀 V30 立省 800 元，全场限时最高享 24 期免息

2020/6/9 8:52:26来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 9 日消息  荣耀 618 活动现已开启，全场限时最高享 24 期免息，整点可抢 1000 元券（限指定产品使用），还可领取 100/200/300 元优惠券（限指定手机使用）。

荣耀 V30

其中，荣耀 V30 限时优惠 600 元，领券额外优惠 200 元，到手价 2499 元，支持 12 期免息。

IT之家了解到，荣耀 V30 于去年 11 月正式发布，采用 6.57 英寸双摄魅眼屏，搭配四曲面 3D 玻璃与 AG 磨砂工艺，搭载麒麟 990 处理器与巴龙 5000 基带，支持 5G 双模，实现了中国移动、中国联通和中国电信 5G 全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3 和 n1）。

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荣耀 30S

荣耀 30S 则支持 24 期免息。该机搭载麒麟 820 5G SoC，内置 4000mAh 电池，支持 SuperCharge 40W 快充，前置 1600 万 AI 自拍摄像头，后置 6400 万像素高清镜头、800 万像素三倍光学变焦镜头、800 万像素超广角镜头和一颗微距镜头，支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦、20 倍数码变焦。

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荣耀 X10

荣耀 X10 采用 6.63 英寸 90Hz 刷新率升降式全面屏，拥有 180Hz 的触控采样率，支持侧边指纹解锁，搭载麒麟 820 5G SOC，内置 4300mAh 电池，支持 22.5W 快充，配备 4000 万 RYYB 高感光影像三摄系统，支持 12 期免息。

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荣耀 618 活动：点此查看

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关键词：荣耀

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