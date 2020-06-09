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官宣！vivo S6 5G 手机首个里程碑达成：销量破百万

2020/6/9 11:24:14来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 9 日消息  在整体市场环境复杂的 2020 年，中国手机品牌难以像前两年一样飞速增长。vivo 官方现已宣布，vivo S6 系列开售仅两个月时间销售量直破百万

今年一季度受疫情影响，全球手机销量下滑更为严重。市场调研机构 IDC 发布了 2020 年第一季度全球智能手机市场出货量数据，第一季度全球智能手机出货量同比下降 11.7%，至 2.758 亿部。

据介绍，早在 2016 年，vivo 就开始投入 5G 技术的研发，并在北京成立了 5G 研发中心。同年，vivo 加入了国际移动通信标准组织（3GPP），积极参与 5G 标准化定制中。

自 2019 年年末开始 vivo 旗下的 NEX 系列、X 系列和 Z 系列均已亮相 5G 产品。IT之家了解到，vivo S6 作为一款 2020 年年初发布的新品，搭载的则是由 vivo 和三星联合研发的旗舰级 Exynos 980 5G 芯片，该芯片支持 NSA&SA 两种组网方式，理论峰值下载速度最高可达 3.55Gbps。

vivo S6 的最大卖点为夜景自拍体验，支持 3200 万前置柔光夜景自拍。

此外，vivo S6 支持屏幕柔光环补光技术，可以在自拍时候为用户面部补光。在暗光情况下，屏幕柔光环能够根据环境色温自动适应冷暖光，同时为用户提供实时的自拍美颜效果显示。

同时，考虑到目前正值 618 期间，预计 vivo S6 也会陆续推出新的优惠政策刺激销量。

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关键词：vivo

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