vivo X50 系列开启预售：50mm 专业人像镜头，3498 元起

IT之家6 月 3 日消息 vivo X50 系列现已开启预售：vivo X50 手机 8GB+128GB 售价 3498 元，8GB+256GB 售价 3898 元；vivo X50 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4298 元，8GB+256GB 售价 4698 元。

IT之家了解到，vivo X50 系列搭载防抖微云台技术，实现立体防抖以及 100% 的模组整体防抖。

vivo X50 系列支持专业人像模式、60 倍超级变焦、超级夜景、夜景逆光人像、星空模式、超广角、超微距等功能。其中，vivo X50 系列的夜景人像可以针对前景暗、背景亮的夜景环境下人脸曝光不足，或背景高光溢出的问题，通过算法对人脸进行针对性优化。

同时，vivo X50 系列还集成 50mm 专业人像镜头。这枚 50mm 专业人像镜头还可以通过算法，实现面部区域的精细化调整，保留皮肤真实质感，在复杂光源下仍能拍出好看的肤色。

而在视频的拍摄上，vivo X50 系列还实现了电影人像功能，这一功能可以对视频进行虚化、突出人物虚化背景及保留人物的主体颜色。

目前，vivo X50 系列手机已在线上线下渠道开启预售，预售期间最高享 24 期分期免息，并加赠半年碎屏保。6 月 6 日，vivo X50 正式开售；6 月 12 日，vivo X50 Pro 正式开售。

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