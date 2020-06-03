内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

vivo X50 系列开启预售：50mm 专业人像镜头，3498 元起

2020/6/3 14:49:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 3 日消息 vivo X50 系列现已开启预售：vivo X50 手机 8GB+128GB 售价 3498 元，8GB+256GB 售价 3898 元；vivo X50 Pro 手机 8GB+128GB 售价 4298 元，8GB+256GB 售价 4698 元。

IT之家了解到，vivo X50 系列搭载防抖微云台技术，实现立体防抖以及 100% 的模组整体防抖。

vivo X50 系列支持专业人像模式、60 倍超级变焦、超级夜景、夜景逆光人像、星空模式、超广角、超微距等功能。其中，vivo X50 系列的夜景人像可以针对前景暗、背景亮的夜景环境下人脸曝光不足，或背景高光溢出的问题，通过算法对人脸进行针对性优化。

同时，vivo X50 系列还集成 50mm 专业人像镜头。这枚 50mm 专业人像镜头还可以通过算法，实现面部区域的精细化调整，保留皮肤真实质感，在复杂光源下仍能拍出好看的肤色。

而在视频的拍摄上，vivo X50 系列还实现了电影人像功能，这一功能可以对视频进行虚化、突出人物虚化背景及保留人物的主体颜色。

目前，vivo X50 系列手机已在线上线下渠道开启预售，预售期间最高享 24 期分期免息，并加赠半年碎屏保。6 月 6 日，vivo X50 正式开售；6 月 12 日，vivo X50 Pro 正式开售。

vivo X50 手机：点此购买

vivo X50 Pro 手机：点此购买

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    