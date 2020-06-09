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苹果重开美国湾区 11 家门店，部分提供店内购物和取货业务

2020/6/9 15:22:52来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

6 月 9 日消息，据国外媒体报道，当地时间周一苹果公司在旧金山湾区的几家零售商店重新开张营业。此前苹果关闭了这些门店，原因是上月明尼阿波利斯市乔治 · 弗洛伊德（George Floyd）事件引发抗议后，该地区发生了暴力和抢劫事件。

根据苹果公司的说法，自周一以来，旧金山湾区的 11 家零售商店重新开放。这也是旧金山湾区于近三个月前发布 “就地避难”命令以来，部分苹果零售商店首次开放店内产品销售、服务等业务。

实际上，苹果在 5 月底已经重新开放了湾区的几家门店。然而苹果在重新开张不到一周后，于 6 月 1 日关闭了这些门店。此前一个周末，苹果在当地的一些门店发生暴力事件，引发了抢劫。

在湾区的苹果商店中，位于伯林盖姆 (Burlingame)、洛斯加托斯 (Los Gatos)、核桃溪 (Walnut Creek)、斯坦福 (Stanford)和帕洛阿尔托 (Palo Alto)的商店，以及位于现总部 Apple Park 游客中心和前总部 Infinite Loop 园区的苹果商店均已经重新开业，提供店内购物、服务和天才吧技术支持等业务。进店顾客必须佩戴口罩，保持一定的社交距离，并在进入商店前检测体温。

位于科特马德拉（Corte Madera）、伯克利（Berkeley）以及旧金山切斯纳特街（Chestnut St.）的苹果零售商店已经开始提供店内购物和取货业务。苹果表示，其位于圣马特奥（San Mateo）的希尔斯代尔购物中心和位于旧金山的联合广场 (Union Square)门店定于当地时间周二开业，提供店内购物和取货业务。

苹果在圣何塞的橡树岭店等几家湾区零售商店仍暂时关闭。

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关键词：苹果零售店

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