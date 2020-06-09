爆料：杨柘入职小米后将首先操刀 MIX 4 手机

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IT之家6 月 9 日消息 腾讯深网今天发布的《雷军的 “败军之将”招募计划》文章透露，小米 MIX 4 是杨柘入职后即将操刀的第一款旗舰手机，而这款手机对标的正是华为 P40 系列。
今年 6 月 2 日，小米公司宣布人事任命，前魅族科技高级副总裁杨柘正式加入小米，出任小米公司中国区 CMO。
IT之家了解到，小米公司官方微博发布公告，称公司任命杨柘为小米集团副总裁、中国区首席营销官（CMO），负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。
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