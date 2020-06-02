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9 月 5 日起，小米 MIUI 开发版停更骁龙 845 机型：小米 8/MIX 2S/MIX 3...

2020/6/2 18:01:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 2 日消息  小米社区发布了 MIUI 20.6.2 内测开发版更新说明，表示 2020 年 9 月 5 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 8 青春版、小米 MAX3、小米 8SE、小米 8 屏幕指纹版、小米 MIX2S、小米 8、小米 8 透明探索版、小米 MIX3。

IT之家此前报道，2020 年 6 月 20 日起，小米表示以下机型将停止开发版内测公测：小米 6、红米 Note5、小米 6X、小米 Note3、小米 MIX2。

下面是公告内容：

由于正在测试系统稳定性，Redmi K20 推迟发布；

为了提升手机的通讯性能以及提高稳定性，我们将进行高通基线的升级，小米 10、小米 10Pro、Redmi K30 Pro 从 5 月 25 日起暂停发布，预计暂停三周左右，此次升级不影响稳定版，请大家理解；

由于 Redmi Note 8、小米 CC9e 正在适配 Android 10，本周暂停发布；

2020 年 6 月 20 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 6、红米 Note5、小米 6X、小米 Note3、小米 MIX2；

2020 年 9 月 5 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 8 青春版、小米 MAX3、小米 8SE、小米 8 屏幕指纹版、小米 MIX2S、小米 8、小米 8 透明探索版、小米 MIX3；

正在传包中，会陆续发布。

更新日志

* 注：各机型日志分布略有差别，具体日志详见手机端

控制中心

优化 来电状态下收起控制中心

优化 首张卡片增加长按跳转

修复 切换 SIM 卡时偶现的崩溃问题

修复 编辑模式下的无障碍功能不可用问题

状态栏、通知栏

修复 悬浮通知出现时，页面底层显示模糊

游戏加速

新增 游戏模式下，5G 网络优化（Redmi K30 5G）

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关键词：小米手机骁龙845MIUI 12

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