华为 P50 手机官方首次剧透：很有创新，很有竞争力

IT之家6 月 9 日消息 据花粉俱乐部消息，今天发布了《翻牌吧！花粉》访谈视频，深度对话华为 P 系列产品总经理王永刚，其中现场演示了华为 P40 系列手机路人移除，华为 P40/Pro/Pro + 系列三杯的差异化，另外还剧透了华为 P50 手机的一些产品特性。

王永刚表示，华为 P 系列是华为手机的旗舰系列，P 系列始终把智慧摄影和科技美学作为该系列的两大基础基因。从设计方面，从华为 P6 开始，坚持美是一种态度，然后到 P20 的非常流行的极光色，P30 的天空之镜，P40 系列又推出了纳米微晶陶瓷的工艺。

华为 P40 的材质带来了三个显性化的好处，

材质摸上去温润如玉的手感。

抗跌落能力上面极大提升，相比玻璃提升一倍。

久用如新的感觉。

IT之家获悉，华为王永刚介绍，在智慧摄影方面，华为 P9 开始与莱卡合作，推出了莱卡双摄，P10、P20 推出了 AI 智慧摄影，P30 支持超级夜景和长焦，P40 系列进一步突破，做了手机上面最大的传感器，还有 10 倍光学变焦，20 倍的混合变焦和百倍的数码变焦技术，摄影方面在不停的往前突破。

为什么这次同时推出了华为 P40、P40 Pro、P40 Pro + 呢？

王永刚表示，三款手机充分继承了 P 系列一贯的智慧摄影和科技美学，三款手机都采用了 1/1.28 英寸的主摄像头大底，带来了高清的拍摄效果和八核的极速对焦，屏幕都使用了柔性屏，P40 使用不弯折的，P40 Pro、P40 Pro + 使用的是四面曲的。三款产品既有很多相同的特征点，还有很多差异化的元素，它就能满足各类消费者的喜欢。

现场演示了路人移除功能，在销量上面，华为 P40 比之前的 P 系列手机还有了很大的增长，并且不断听取花粉意见，目前已经迭代了 6 个版本，解决用户的问题。

关于 P50 手机方面，王永刚表示，每一代 P 系列都是在春季发布，至少经过 18 个月研发时间，因此从去年开始华为已经为明年的 P 系列产品做准备了，通过华为全球的研究机构到巴黎的美学所，日本的多媒体材料结构进行交流，目前为止这项工作已经快做完了。未来下一代产品一定是很有创新，很有竞争力的，不过具体细节不便透露，值得期待。