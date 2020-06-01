【IT之家评测室】华为P40 Pro+评测：“谁是远摄之王，我是远摄之王”

在今年4月8日的华为中国春季新品线上发布会上，华为P40/P40 Pro/P40 Pro+正式发布，其中华为P40/P40 Pro当日已开售，而华为P40 Pro+则定于6月1日10:08开启预约，6月6日10:08正式开售。

在售价方面，华为P40 Pro+手机8GB+256GB售价7988元，8GB+512GB售价8888元，配色方面拥有陶瓷黑和陶瓷白两款。

P40 Pro+是华为P40系列家族的“超大杯”，也是目前华为在影像方面的最极致探索，定位2020年的最强高端旗舰，IT之家同样已经提前拿到了这款产品，并且进行了长时间的深度体验，现在为读者朋友们带来这款新机的使用感受。

第一部分：外观设计

笔者认为，一台智能手机要定位高端，一定要满足三个属性——旗舰级别的配置、极致的体验和具有艺术价值的高端设计。

在高端手机当中，素皮和陶瓷已经被各大手机厂商们运用，相较于传统的玻璃或者是金属机身，素皮和陶瓷更容易彰显高端属性。此前的华为Mate30系列手机已经用上了素皮设计，在这次超大杯的华为P40 Pro+，华为又带来了陶瓷工艺。

华为P40 Pro+共拥有陶瓷黑和陶瓷白两款配色，手机的整体设计基本与华为P40 Pro保持了一致，不仅如此，P40 Pro+的陶瓷背板，采用均匀超细晶粒——微晶锆粉体，也被很多业内同行称为“纳米陶瓷”，因为它的尺寸为纳米级，平均值约284纳米（最大534纳米），带来更细腻的手感，性能更为出众。相较于普通的玻璃，P40 Pro+的陶瓷后壳更显高端质感。

每一块P40 Pro+的陶瓷后盖，都需经过5天5夜不间断，最高温1500度的烧制，优化精准的定位精细抛光。这样打造出的陶瓷后盖无疑是难得一见的美学珍品，白色若凝脂、黑色如墨玉。在观感上，P40 Pro+的陶瓷后壳有玉石般的质感，白色非常的纯粹和浓郁，在光线折射下，机身又显得无比剔透。要想完成复杂的曲面效果，就得经过打磨定型。纯定制的金钢石刀头，会进行4道CNC工序，打造出复杂的曲面结构，厚度仅0.4mm。其中摄像头位置的“火山口造型”，更是精细活，要另一个定制磨头进行加工，从而实现一体成型的效果。

不仅是观感，手感上陶瓷后壳也增色不少，手掌握持机身的时候，陶瓷特有的温润质感让手指摸上去的时候有种“流连忘返”的感觉。此外，陶瓷机身还有一个非常明显的优势，就是质地非常坚硬，耐磨度接近蓝宝石，经岁月洗礼而弥新。

华为P40 Pro+的机身尺寸不算大，三围尺寸分别是72.6mm、158.2mm、9.0mm，超薄壳体，轻巧结构重量，同比玻璃薄40%，重量略轻于玻璃，226g拿在手里倒是也格外的扎实。

背面设计方面，巨大的矩形相机模组格外吸引人瞩目，由五颗摄像头组成的后摄模组几乎占据了背面机身五分之一的面积，同时，后摄模组均为黑色，与纯白色的陶瓷机身形成了鲜明的视觉对比，格外引人注意。

华为P40 Pro+正面采用了四曲满溢屏，简单的理解，就是将屏幕上下两侧也进行了曲面弧度处理，相较于其他双曲面屏手机，华为P40 Pro+的四曲满溢屏上下左右屏幕边缘都是弧面的，以带来四周均衡的曲面边框视觉体验。

相较于传统的曲面屏，P40 Pro+的四曲满溢屏四周的曲率较大，但是曲面部分又很窄，所以仔细观察这块屏幕的话，就像是杯子里倒满的水，水略高于杯沿，饱满同时又充满着张力。

同时，P40 Pro+屏幕的上下边缘部分同样也做了曲面处理，四曲满溢屏紧紧地包裹在机身四周，当你手指从屏幕上下左右边缘向内划动的时候，会产生由快到慢的非线性的划动手感，交互体验迎来了质的提升。细节方面，P40 Pro+四角位置的中框宽度是要高于侧边框的，这种设计是为了保护屏幕边角，防止跌落的时候边角受力导致屏幕碎裂。

讲完了设计，再来讲一下华为P40 Pro+的屏幕观感，在参数方面，P40 Pro+屏幕尺寸为6.58英寸，分辨率为2640 x 1200 像素，支持HDR10+视频、支持DCI-P3广色域和90Hz刷新率，同时通过了德国莱茵TUV认证，观感上，屏幕画面锐利清晰，彩色生动，这里就不过多介绍。

第二部分：相机和拍照

作为华为目前的影像旗舰，P40 Pro+搭载了超感知徕卡五摄系统，分别是：

5000万像素超感知摄像头（广角，f/1.9光圈，OIS光学防抖） ；

4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈） ；

800万像素超级变焦摄像头（10倍光学变焦，f/4.4光圈，OIS光学防抖） ；

800万像素长焦摄像头（3倍光学变焦，f/2.4光圈，OIS光学防抖） ；

3D深感摄像头（ToF）。

其中，华为P40 Pro+的超感知主摄配备了一枚1/1.28英寸5000万像素的传感器，通过Quad Bayer四合一可聚合成2.44μm大像素，是业界最大的单像素尺寸之一。同时采用了华为独家的RYYB滤色阵列，可更进一步提升进光量。此外，P40 Pro+长焦端也采用了RYYB滤色阵列，增加了40%进光量。

华为P40 Pro+的10倍光学变焦摄像头采用多反射潜望式变焦结构，搭载第二代潜望式摄像头，光路经过5次反射，光程比华为P30 Pro潜望式长焦增加了178%。

P40 Pro+还额外增加一颗3倍光学变焦摄像头，从而实现3倍光学变焦、10倍光学变焦、20倍混合变焦以及100倍数字变焦。

需要额外说明的是，华为P40 Pro+是目前业界唯一能实现10倍光学变焦的手机，是迄今为止手机光学等效最长的摄像头。

单从相机的硬件参数来看，华为P40 Pro+完全无愧2020年影像旗舰之位，很难想象，华为是如何将这些精密的元器件堆叠到只有几寸大的空间内的。

我们直接来看一下样张表现（上传样张均有压缩）：

▲主摄、白天室内、灯光环境

▲主摄、白天室外

在光线良好的情况下，华为P40 Pro+拍摄的样张第一观感依旧是浓浓的华为调色味道，画面纯净，色彩浓郁。

▲主摄、白天室外、阴天环境

▲主摄、白天室内、灯光环境

▲主摄、白天室外、阴天环境

▲主摄、白天室外、阴天环境

主摄样张局部放大之后，可以看到华为P40 Pro+的5000万超感知主摄提供了非常强大的画面解析力，楼宇局部放大之后细节依旧清晰可见。

在一些大光比的环境下，华为P40 Pro+的主摄像头提供了非常宽广的动态范围，画面中的明暗细节保留的都十分完整，画面也未出现欠曝或者是过曝的现象，彩色还原也是比较精准。

让笔者印象最为深刻的，是华为P40 Pro+的超广角镜头（即电影镜头）的表现，这枚镜头的表现是绝对一流的，无论是画面的解析力还是动态范围表现都展现出了旗舰级别的水准。甚至在一些夜景样张上，这枚超广角镜头的表现丝毫不输主摄。

▲超广角样张

▲超广角样张

在夜拍方面，华为P40 Pro+继续贯彻了夜视仪DNA，肉眼不可见的漆黑环境，华为P40 Pro+也能通过飙升ISO值，同时借助16合1像素融合技术，实现媲美夜视仪的效果。

在日常的拍摄中，即便是不开启夜景模式，华为P40 Pro+主摄拍摄的样张就有着足够出色的表现，画面非常的通透、干净，暗部细节同样丰富。

开启夜景模式之后，华为P40 Pro+会进行4-6秒左右不等的长曝光，画面亮度更高，不过或许是为了抵消噪点，放大之后部分细节会有些涂抹痕迹，不过也没必要过分纠结，因为这已经是目前智能手机的最旗舰水准了。

▲局部放大

在一些极限弱光情况下，比如下图，左侧华为P40 Pro+未开启夜景模式拍摄的样张，画面亮度已经非常充足，但锐度有些过高，显得画面色彩偏冷一些。不过开启夜景模式之后，华为P40 Pro+会根据周围光线情况开启长达6秒钟的手持长曝光，最终拍摄的样张在保证了亮度的同时，画面色彩更加的自然，白平衡更加精准，夜晚的天空也更有层次感。

需要额外说明一点，华为P40 Pro的长焦端、广角端均支持夜景模式的拍摄。

▲主摄夜景模式样张

▲超广角夜景模式样张

▲超广角普通样张

▲主摄普通样张

▲3倍光学变焦夜景模式样张

▲10倍光学变焦夜景模式样张

下面来看一下华为P40 Pro+长焦端的具体表现，首先简单讲一下华为P40 Pro+的变焦逻辑。

和华为P40 Pro相比，华为P40 Pro+的长焦端多了一枚3倍长焦镜头，这枚镜头负责华为P40 Pro+的3.0X到9.0X之间的变焦，同时，华为P40 Pro+的潜望式长焦支持10倍纯光学变焦，也是目前业界唯一能实现10倍光学变焦的手机。

3x长焦+10x长焦，这也正是华为P40 Pro+上宣传的“双目长焦”技术。

华为P40 Pro+各个焦段内的变焦分工明确，其中，0.66X到1X之间是超广角实现；1.0X到3.0X之间，由主摄完成拍摄；3.0X到9.0X之间，由3倍光学变焦镜头完成；9.1X到20.0X之前，由10倍光学变焦镜头完成。

20.1X之上，则是混合变焦，100倍是数字变焦。

我们直接来看一下样张：

上组对比图中，分别是超广角、1X、3X、10X、100X样张，凭借着最高100倍变焦的优势，华为P40 Pro+有着望远镜般的长焦表现，比如下面的对比图中，酒店大堂顶部的监控，在超广角和1X样张中，似乎就是一个像素点，但是100倍样张上，监控上的英文字符几乎都依稀可见！这足以证明华为P40 Pro+的长焦表现有多“硬核”！

我们再来看一组样张：

华为P40 Pro+的10倍变焦是纯光学的，因此10倍样张中是无损画质，十倍变焦的样张局部放大，依旧能够保留足够丰富的细节。

如下图所示，在1X的样张中，肉眼是根本无法看清远处吊塔上的文字的，实际上在笔者的拍摄过程中，也根本没发现远处吊塔上竟然还有文字，当开启100X拍摄之后，吊塔上的文字则清晰可见，“望远镜”名副其实。

有人会认为，100X变焦是噱头，没什么实际用处，其实不然。笔者认为，作为一款主打影像力的超级旗舰，100X变焦可以不用，但必须要有。这一方面可以彰显厂商的影像实力，另一方面，在一些生活场景中，超级长焦确实会给你的生活带来一定的帮助，比如在机场，远处LED屏幕上的登机信息肉眼无法看清，掏出华为P40 Pro+拍几张，在手机上就能看清信息，方便又省力。

第三部分：5G和性能体验

华为P40 Pro+搭载的是麒麟990 5G SoC，这枚处理器是目前华为旗舰手机的标配，代表着目前华为手机性能的最高水准。麒麟990 5G是华为首款旗舰5G SoC，采用7nm+ EUV工艺制程，采用达芬奇架构NPU，创新设计NPU双大核+NPU微核架构。

在此前华为P40 Pro的评测中，我们已经深入探究了这枚处理器在华为P40 Pro上的极限性能，这里再简单说明一下。

我们测试了崩坏3游戏中的后崩坏书场景，玩过《崩坏3》的小伙伴对“后崩坏书”肯定非常了解，自上线以来，不少玩家吐槽这简直是手机杀手。实际上，对于一些性能不够强的手机而言，运行后崩坏书的时候，或多或少会出现卡成PPT的问题。如下图所示，在近30分钟的游戏中，麒麟990达到了49.8FPS的平均水平，满帧为60FPS，这个数据表现已经足够出色，属于安卓阵营的顶级水平。

在5G方面，麒麟990 5G在芯片中集成了5G Modem，支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段。据介绍，麒麟990 5G NR理论下行峰值速率可达2.3Gbps，NR理论上行峰值速率达1.25Gbps。

IT之家通过speedtest软件测试了华为P40 Pro+的上传下载速度，在多轮测试中，其下载速度基本稳定在700Mbps之上，上传速度则保持在90-100Mbps左右。

诸如《QQ飞车》这类的大型手游，在5G网络下只需要十多秒钟就能下载完毕，下方截图中的状态栏显示，此时此刻的网速已经达到了110M/s。

IT之家拿到的华为P40 Pro+是8+512GB版本（顶配），Geekbench4/5、androbench具体跑分如下，具体表现符合预期，就不多说了。

在其他配置方面，华为P40 Pro+还支持40W超级无线快充，甚至比部分手机的有线快充还要快，按照官方的说法，这需要配合华为40W或65W超级快充头和5A数据线工作才能发挥出速度的优势。

华为P40系列还采用了全新的EMUI 10.1系统，带来全场景智能体验，包括智慧分屏、AI滚屏翻译、、多屏协同、畅联通话、无线传声等等功能，再比如Wi-Fi 6+、全功能NFC等等，此前IT之家针对这些特性进行了专项测试，这里就不一一体验了。

总结：

华为P40 Pro+是2020年的高端旗舰5G手机，更是2020年当之无愧的影像旗舰，甚至在部分领域，华为P40 Pro+已经来到了“无人区”，比如在长焦和夜拍方面，华为P40 Pro+的这种领先优势是压倒级的。

不知道大家是否还记得余承东曾说过“要在影像上甩竞争对手一条街”，现在看来，P20系列做到，P30系列做到了，P40系列更是做到了。

华为正通过在影像方面的极致创新和极致体验，打造着P系列手机的护城河，这也是华为的护城河。未来手机影像将何去何从？或许现在没人能回答上来，但是华为P40系列绝对会成为手机影像发展历史上最浓郁的一笔。据悉，6月6日华为P40 Pro+将正式开售，心动的小伙伴，不妨提前预约入手。