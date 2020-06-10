【IT之家评测室】谁说轻薄性能散热不可兼得？ROG 冰刃 4 Plus 体验评测

游戏本发展到今天，消费级市场的用户需求基本分为三类。

第一类用户对游戏性能要求不高，能流畅运行主流网游，以中低特效跑跑单机，但对机器本身的尺寸、便携性、续航甚至是外观设计都有着较高的要求；

第二类用户追求极致性能，不怎么考虑便携性和续航，但游戏里特效要尽可能开高，散热也一定要很强；

第三类用户则是在需要一定便携性的同时，依旧将性能和散热作为最高追求。

今天我们要评测的 ROG 冰刃系列，从诞生之初，就是为那些第三类用户准备的轻薄型设计游戏本。在经历了四代的进化升级之后，冰刃 4 Plus 可说是完全体的性能怪兽了。

它在只有 18.7mm 厚的机身里塞进了酷睿 i7-10875H 标压处理器和 NVIDIA GeForce RTX2080 Super with Max-Q Design 显卡，双风扇六热管以及 76Wh 的大电池。那么这台电脑的实际实际表现究竟如何？且听水水娓娓道来。

外观与设计

冰刃 4 Plus 在外观上，基本延续了前辈身上所有的经典设计元素。从拿到手的第一刻开始，就能感受到它那与众不同的质感。冰刃 4 Plus 的正面已经是一分为二的金属拉丝工艺 + 斜发丝纹的设计，还有一个会发光的「败家之眼」Logo。不过，收集指纹这个特点官方似乎一直没改过，随便一摸就是一道印子，清洁和擦拭更是家常便饭，对手汗党和手油较多的人真的不太友好。

而在 A 面顶部居中的位置，还特意做了一块镂空部分来展示 C 面的电源、电池状态指示灯。

另外，A 面底部侧边居中的位置也做了一个凸起的设计，便于用户单手开合电脑的盲操作。

翻开 A 面的时候，D 面上多出的一个面会翘起来垫起机身来增大加 32% 进风量，好让机身内部的热量更好的散发出去，这个就是冰刃系列一直坚持的冰川散热架构的一部分。

而在内部，冰刃 4 Plus 还采用了 2 个 83 叶片的 12V 绝尘风扇、6 根导热铜管以及 Thermal Grizzly 液态金属硅脂，并在四个出风口内侧布置了 220 散热鳍片，多重措施并行提升散热效率。多出的半个「E 面」也能随时拆下清洁，避免垫起后的积灰。总之，冰刃 4 Plus 的散热规格绝对称得上豪华。

冰刃 4 Plus 的 B 面，由于采用了窄边框设计且左上右三边等宽，顶部没有任何摄像头开孔。17.3 英寸的屏幕看上去视野确实大了一圈，虽然 B 面是塑料材质，但边缘做了凸起的保护设计，屏幕也稍微内陷。

顶配版附送了一个 1080P/60 帧的两段式分离摄像头，可以夹在电脑屏幕上使用，摄像头上包含了两个拾音麦克风。

B 面底部的宽度较大并贴有特性速览贴纸，中间还印有 ROG Zephyrus 的代号标识。

冰刃 4 Plus 搭配的这块 17.3 的雾面屏，拥有 1080P 分辨率、300Hz 刷新率、3ms 响应时间、出厂潘通校色，拥有 100% 的 sRGB 色域并支持 G-Sync 屏幕防撕裂技术。这块屏幕出自夏普，其素质与自家 15.6 英寸的冰刃系列基本一致，主要的提升在于屏幕尺寸的增大和 300Hz 刷新率。

冰刃 4 Plus 的 C 面是其最具特色的地方，标志性的键盘下移设计、独立音量滚轮、和小数字键盘合为一体的右置触控板，这些我们在之前的冰刃系列上都曾见过。

C 面上部分覆盖了密密麻麻的出气孔，机身内最需要散热的部分都在下面，这样使用电脑的时候键盘面就完全避开了高温区域，不会让手部感受到灼热感。

而数字小键盘集成到触控板上，以灯光的形式呈现，不仅节省了空间，看起来也更加炫酷。

冰刃 4 Plus 这次还将一组扬声器放在了键盘两侧，可以组成立体声系统，外放音质不俗，音量够大。

需要说明的一点，水水打开设置发现，冰刃 4 Plus 这次没有脸部识别和指纹验证的登陆选项，还是需要传统的密码验证来锁住电脑，作为一台旗舰游戏本来说这略有遗憾，毕竟电脑是私人属性非常强的物品，而且 Win10 支持生物识别的快捷登录也十分成熟了。

说回 C 面，冰刃 4 Plus 的键盘不仅下移，还采用了下沉式设计，且键帽间有一定间距，加上 17 英寸的机身，即使触控板并行排列，却没有挤占键盘的空间，键程适中打字手感出色，也支持 RGB 灯效和各种快捷组合键，方向键较小但也是全尺寸的。

触控板部分则是玻璃材质，做工比较出色但不可按压，左右键分开设计让用惯了一体式触控板的用户需要时间适应。键盘上面的「败家之眼」Logo 不仅可以发光，还支持神光同步，这点比较不错。

冰刃 4 Plus 的接口比较齐全，左侧有 AC 电源接口、HDMI2.0 接口、USB3.2 Gen2 的 Type-A 接口、USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口，支持 DisplayPort1.4、以及 3.5mm 音频接口；

右侧有安全锁孔、USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口，支持雷电 3 技术，可提供 USB PD 充电 + 视频输出 + 高速传输数据等功能，还有两个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口。基本上满足了日常使用的各种外接扩展需求。

D 面的设计相对平淡，主要还是我前面所提到的增加进风量，提高散热效率的「E 面」和一组扬声器，剩下的就是螺丝和防滑脚垫了。冰刃 4 Plus 这次在设计上并没有大的创新，但这套模具依旧吃香，因为其采用了诸多的经典设计元素，它们不仅实用也非常具有辨识度，而且不少细节的处理上也十分用心。

只不过 17 英寸的机身或多或少还是限制了一定的便携性，能装下它的背包个头都不小，240W 电源适配器的体积和重量也不算迷你，但相比上代 230W 电源适配器更薄。

配置与性能

下面我们简单来看一下冰刃 4 Plus 的配置情况。

处理器：英特尔酷睿 i7-10875H

显卡：Intel UHD 核心显卡 + NVIDIA GeForce RTX2080 Super with Max-Q Design，8GB 显存

内存：板载 16GB DDR4 3200Mhz，标配为双通道 32GB，最高支持扩展到双通道 48GB

硬盘：1TB PCIE Gen3X4 SSD，三星 PM981a

电池：76Wh

其他：雷电 3、Wi-Fi6+、G-Sync 画面防撕裂技术、ROG BOOST 超频技术、GPU 切换技术等；

基本可以说是目前轻薄型设计的游戏本中最高一档配置了。有了这样的配置加持，冰刃 4 Plus 的性能表现有如何呢？

先看 CPU 部分。冰刃 4 Plus 的 i7-10875H 处理器是基于 Comet Lake-H 架构的 8 核心 16 线程设计，标准 TDP 为 45W；基础频率 2.3GHz，最大睿频可达 5.1GHz，16M 三级缓存，核心和线程数的提升，让它看起来更像是一款低频版的 i9 处理器。那我们就通过跑分先测试一下理论性能吧。

首先是 CineBench。在 CineBench R15 中，i7-10875H 单核得分 196 分，多核得分 1838 分；而在 CineBench R20 中，单核得分则为 470 分，多核得分 4119 分。相比上一代的 i7-9750H 来看，优势还是比较明显的。

接着是国际象棋测试。同样的，冰刃 4 Plus 单线程跑分 3429 分，多线程跑分 27536 分，这个成绩相比 AMD 的 R9-4900HS，多核心上面还有些差距，单核二者持平，比 i7-9750H 的多线程提升了 20%，这个幅度还是比较可观的。

冰刃 4 Plus 的 GPU 同样非常强大。虽然是 90W 功耗的 Max-Q 设计，但好歹也是块 2080Super 呀。它的 CUDA 核心数量由 RTX 2080 Max-Q 上的 2944 个提升到了 3072 个，同时还引入了英伟达为 Max-Q 设计笔记本引入的动态加速（Dynamic Boost）功能，可以智能检测并自动调节 GPU 和 CPU 之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能，冰刃 4Plus 的这颗 RTX 2080 Super，根据不同的实际负载状况，最多可以提升 15W 功耗。

而且冰刃 4 Plus 还支持 GPU 切换技术，只需在奥创中心软件中一键切换显卡模式并重启电脑，就可以在独显直连模式和 Optimus 模式之间自由切换，兼顾用户对于长续航和高图形性能的追求。并且一旦切换到独立显卡模式，即可开启 G-SYNC 防撕裂技术，配合 300Hz 的高刷新率，带来丝般顺滑的游戏体验。

在 IT之家的理论性能测试中，我们打开奥创中心选择增强模式，并切换到独显，运行 3D Mark 11 的基准测试。其中，在 TimeSpy 和 TimeSpy Extreme 的测试环节，冰刃 4 Plus 分别获得了 9273 分和 4434 分，这个成绩和 150W 的 RTX2080 差距也就百十来分，相比 Max-Q 设计的 RTX2080 更是高出一截。

而在 Fire Strike 的测试环节，Fire Strike 得分 20744 分、Fire Strike Extreme 得分 10898 分、Fire Strike Ultra 得分 5582 分，后两项分数基本也和 150W 的 RTX2080 平起平坐。

当我们在奥创中心里选择手动模式，并将显卡超频选项和风扇转速拉满之后，冰刃 4 Plus 的分数一下子提升到了 22430 分。

接下来是游戏测试环节。IT之家选取了「守望先锋」、「古墓丽影：暗影」和「刺客信条：奥德赛」三款游戏。为什么要测试守望先锋呢？不少人都觉得，300Hz 刷新率没有必要，笔记本的配置根本带不动，跑不满，有什么意义？那守望先锋就是一款让 300Hz 变得有意义的游戏。

测试中我们进行了两轮，第一轮将画质预设开到低，游戏全程都能跑到 280 帧以上，最高可以来到 310 帧。第二轮将画质预设开到最高，也能平均跑到 130 帧左右，最低也有 118 帧。守望先锋的优化基本不吃画质，但是高刷新率往往可以在高阶段位里帮你进一步提升胜率。

古墓丽影：暗影同样是一款优化出色的单机大作，同样在最高画质预设下，我们用其自带的 BenchMark 进行跑分，冰刃 4 Plus 的平均帧数为 109，最低 87 帧、最高 188 帧，应对这款游戏绰绰有余，大家甚至可以考虑开启光线追踪来游玩。

最后是众生平等奥德赛，这游戏无论什么用什么显卡，帧数都不会很高，而且显卡占用率也很难跑上去，在最高画质和全特效下，冰刃 4 Plus 的平均帧数只有 67 帧，最低甚至才 26 帧，刚刚达到流畅运行的及格线。不过 RTX2080 Super 满血版的平均帧率也才 77 帧，要我说你用 300Hz 屏幕玩这款游戏才叫做浪费。

读写与散热

冰刃 4 Plus 这次只配备了一个 M.2 的 SSD 硬盘插槽，不过标配的是 1TB 的 NVME 固态硬盘。而且经过 CrystalDiskInfo，它的硬盘型号为 SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000，也就是三星的 PM981a。

这块固态被称作硬盘里的「真香代表」，实际的性能大家直接来看 CrystalDiskMark 的跑分情况，还有官方给出的理论参数表，什么水平相信不用我多说了吧。

另外，我们也用 AIDA64 进行了缓存和读写的跑分测试，在独显直连的情况下，这个成绩肯定也是第一梯队的水准。

至于温度表现，直接看烤机。在室温 26 度的情况下，我们通过 AIDA 64 Extreme 和 FurMark 分别对冰刃 4 Plus 的 CPU 和 GPU 进行了单烤和双烤测试。在奥创中心里选择增强模式，然后进行 10 分钟的单烤 FPU，冰刃 4 Plus 的 CPU 高温最高 96 度，平均稳定在 79 度，功耗为 70W；风扇转速分别为 6400 转和 3600 转。

接着是 10 分钟的单烤 GPU，冰刃 4 Plus 的 GPU 高温最高 70 度，平均稳定在 70 度，功耗为 100W，频率为 1305MHz；风扇转速分别为 6300 转和 5800 转。

然后再进行 15 分钟的双烤测试，冰刃 4 Plus 的 CPU 温度最高 96 度，平均稳定在 83 度，频率维持在 3GHz 左右，功耗为 55W；GPU 温度最高 75 度，平均稳定在 73 度，频率维持在 1020Mhz，功耗为 60W，风扇转速分别为 6300 转和 5800 转。这个成绩基本也和冰刃 3s Plus 差不多，可以说依旧保持了出色的散热水准。

总结

冰刃 4 Plus 作为目前市面上大屏轻薄设计的游戏本代表，无论是在 ID 设计、屏幕素质、性能发挥还是散热表现上都可圈可点，特别是配置的部分基本已经顶到头了。当然，最出彩的地方还是冰刃 4 Plus 独家的显卡切换、AAS 风洞技术和冰川散热架构 2.0Pro，以及 GPU 超频，这些技术不仅玩出了差异化打法，也让设备能够适应更多的场景，让玩家更有安全感。

目前，冰刃 4 Plus 已在正式开售，国行售价 30999 元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。