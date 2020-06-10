【IT之家开箱】由内而外的轻薄设计，ROG 冰刃 4 Plus 开箱图赏

近期，ROG 连发数款新品，其中冰刃 4 Plus 作为大屏轻薄游戏本的代表，再一次得到了进化。IT之家第一时间拿到了顶配版，下面就给大家带来它的开箱图赏。

ROG 冰刃 4 Plus 的包装延续了历代经典的黑橙风格，黑色的背景 + 橙色的 Logo 标识辨识度很高。

拆开外包装后，里面还有个装有电脑本体的小包装盒，不仅采用了撞色斜切设计，其图案也恰好对应了产品 A 面的设计。

小包装盒的打开方式也完美契合了冰刃系列的垫起式 D 面设计。

除了常规的一些配件，顶配版还随机附送了一个 1080P 分辨率的分离式的摄像头。

该分离式摄像头包含一个两段式本体和一个底座，既可以夹在电脑上使用，也可以插在底座上单独放置。

冰刃 4 Plus 的 A 面继承了该系列很多经典的设计元素，比如斜切设计、斜发丝纹、镂空带灯 Logo、橙色尾部进气格栅等。

B 面是一块 17.3 英寸雾面屏，拥有 300Hz 刷新率、3ms 响应时间以及窄边框设计，并获得了潘通色彩认证和 G-Sync 技术。

C 面的设计也非常独特，下移式键盘、右置且包含数字小键盘的触控板、独立音量滚轮、一组高频扬声器开孔，还有上面一半面积的散热区域。

左侧接口方面，冰刃 4 Plus 包含 AC 电源接口、HDMI2.0 接口、USB3.2 Gen2 的 Type-A 接口、USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口，支持 DisplayPort1.4、以及 3.5mm 音频接口；

右侧接口方面，则是安全锁孔、USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口，支持雷电 3，还有两个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口。

D 面包含半个可垫起的「E 面」，一组低频扬声器以及多个防滑脚垫和多组螺丝。

配置方面，冰刃 4 Plus 采用英特尔酷睿 i7-10875H 处理器，英伟达 RTX2080 Super Max-Q 设计显卡，8GB 显存；32GB 内存，其中板载为 16GB DDR4 3200Mhz；1TB 容量的三星 PM981a 固态硬盘以及 76Wh 电池。

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