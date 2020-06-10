速更新！Adobe 被爆出严重漏洞：可导致代码任意执行

众所周知，Flash 是网络攻击的首选目标。值得注意的是，Adobe 在 2017 年 7 月宣布计划将 Flash 推入使用寿命终止状态，这意味着它将在今年年底不再更新或分发 Flash Player。不过仍然在使用 Flash 的用户需要警惕，因为 Adobe 在今年 5 月被爆出了多个严重漏洞，好在 Adobe 于 6 月 9 日发布了安全更新，修复了漏洞。

Adobe 被爆出的漏洞：

两个严重的越界写入漏洞（代号分别为：CVE-2020-9634，CVE-2020-9635）, 一个内存损坏而导致的严重漏洞（代号：CVE-2020-9636）.

对于 CVE-2020-9634，特定的漏洞存在于 GIF 文件的解析中，该问题是由于缺乏对用户提供的数据的正确验证而导致的，这可能导致写操作超出了分配对象的末尾。

对于 CVE-2020-9635，PDF 文件的解析中存在特定漏洞。问题是由于缺乏对用户提供的数据的正确验证而导致的，这可能导致在分配的对象开始之前进行写操作。

攻击者可以利用 CVE-2020-9634，CVE-2020-9635 两个漏洞在当前进程的上下文中执行代码，诱使用户打开特定文件或访问恶意页面。

对于 CVE-2020-9636，该漏洞是在释放内存后尝试访问的。这可能导致一系列恶意影响，从导致程序崩溃到潜在地导致执行任意代码 - 甚至启用完整的远程代码执行功能。

受影响的产品版本

1. 包括 Adobe Flash Player 桌面运行时（Windows，macOS 和 Linux），适用于 Google Chrome 的 Adobe Flash Player（适用于 Windows，macOS，Linux 和 Chrome OS）以及适用于 Microsoft Edge / Internet Explorer 11（适用于 Windows 10 和 8.1）的 Adobe Flash Player，均适用于 32.0 版 . 0.330 及更早版本

2. 适用于 Windows 的 Adobe Framemaker 版本 2019.0.5 及更低版本

升级修复版本

Adobe Flash Player 更新到 32.0.0.387 版本，加强安全性。该版本除了修复最近爆出的漏洞，还可以解决历史上风险较高的产品中的漏洞。

Adobe Framemaker 版本升级到 2019.0.6 版本或最新版本

其他漏洞

Adobe 还修补了与 Experience Manager（其用于构建网站，移动应用程序和表格的内容管理平台）中的六个重要级别的漏洞。这些包括可能允许敏感信息泄露的服务器端请求伪造故障（CVE-2020-9643 和 CVE-2020-9645）和跨站点脚本漏洞（CVE-2020-9647，CVE-2020-9648，CVE-2020 -9651 和 CVE-2020-9644），可以在浏览器中启用任意 JavaScript 执行。

受影响的产品版本

Adobe Experience Manager (AEM)所有平台 6.5 版本

升级修复版本

建议所有用户迅速更新到 AEM 最新版本（目前最新版本为：6.5.5.0），加强安全性。