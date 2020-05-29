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Adobe，品牌 Logo 变了！

2020/5/29 19:30:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月29日消息 Adobe官方宣布，今天品牌标识迎来全面更新。

Adobe公司Logo

自1993年以来，这个“A”字Logo就一直代表着Adobe。这次做了细微改动，主要是为了确保这个Logo可以适应更多的尺寸和所有平面。向单一颜色的全红Logo转变，标志性的红色获得更新，看起来更温暖、更有时代感。

Adobe Creative Cloud

新的Creative Cloud标志将产品品牌的颜色和新的企业红色结合在一起，形成一个美丽的渐变色，代表了创意的重要性。还增加了Creative Cloud标志本身的比重，增加了辨识度和可看性。

还将使用颜色来归类区分产品，以确保用户可以轻松找到他们需要的产品，同时也对产品标志的颜色进行了优化。

Adobe Creative Cloud和所有的产品标志都将有圆角，并且取消了边框，这样系统可以灵活地适应产品可用于的操作系统和设备的范围。

Adobe Document Cloud

三叶形状标志是传达Document Cloud及相关产品的核心组成部分。IT之家获悉，今后，Adobe在所有产品中统一使用三叶形状标志，而背景板的颜色将用来区分具体产品。例如，Adobe Acrobat Reader 将在红色背景板上使用白色三叶形状标志，而 Adobe Scan 则在蓝色背景板上使用白色三叶形状标志。这种转变既传达了这些产品之间的联系，又使产品之间得以区分。

同时，还增加了三叶形状的比重，并取消了所有产品标识的边框并将其变为圆角。

Adobe Experience Cloud

Experience Cloud的关注点是精简，于是直接从企业Logo中开发出了新的Logo。更新后的版本将Adobe Logo颜色翻转，并以全新的Adobe红色作为基调。

Experience Cloud内的应用程序和服务也采用了类似的形式，在白色的底色上使用红色的 "A"。Experience Platform也沿用了这种方式，在深色底上做了一个红色的 "A"。一样的，所有的图标也都采用了圆角，没有边框。

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关键词：Adobe品牌

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