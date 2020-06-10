《农村电商人才报告》：2025 年人才缺口将达 350 万

6 月 10 日消息，中国农业大学智慧电商研究院发布《2020 中国农村电商人才现状与发展报告》（下称 “《报告》”），详细分析政府、企业在推动中国农村电商人才发展中的重要作用，并对未来农产品上行电商人才需求作出预估：“2025 年缺口为 350 万人”。

《报告》认为，在 “大国小农”背景下，中国农产品上行模式不断优化迭代，通过消费端 “集零为整”倒推生产端 “聚小成大”，以 “多对多”“整对整”的方式，对产销两端进行智能匹配。

中国农大智慧电商研究院院长、课题组负责人郭沛表示，面临巨大的人才缺口，未来需要政府搭好政策舞台，高校电商人才培训体系和拼多多、淘宝等电商平台全力投入，将推动农村电商迎来一个新的时代。

《报告》结合 “十三五”期间我国农产品电商商家数量、农产品电商销售复合增长率等情况，估算出未来五年农产品电商人才缺口将逐年上升至 350 万。

《报告》同时发现，目前农产品上行电商人群，仍以中等文化水平为主，其中小学文化占比为 1%，初中文化占比为 50%，高中文化占比为 32.5%，大学文化比例仅为 16.5%。调研发现，大部分高校毕业的电商专业人才，第一选择并非投身于基层农村电商的发展。

《报告》分析称，电商平台前些年主要在推动工业品下行，一些平台通过设立中间服务机构教农村网民 “触网”，主要是在 PC 时代拓展消费市场的一套解决方案，农产品上行一直还在寻找更有效的新模式。

此外，《报告》把农村电商人才发展模式分为两大类：一是政府主导型，二是电商推动型。在政府主导下，通过学历教育和专题培养，形成了农村电商人才培养的基础盘。多多大学、淘宝大学等电商推动模式成为重要的市场化力量，对农村电商人才培养，发挥着强大的实践引领效应。