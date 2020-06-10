vivo X50 Pro 手机 6 月 12 日开售：超感光微云台，5 轴视频防抖

IT之家6 月 10 日消息 今日，vivo 官微发布一则来自 vivo 影像实验室的防抖对比视频，通过三个级别的抖动场景，展示了 vivo X50 Pro 微云台技术的防抖表现。

从视频中可以看出，搭载防抖微云台的 vivo X50 Pro 开启防抖模式后，在坑洼沙石地、崎岖坡地甚至抖动浮动更大的阶梯道路场景下拍摄骑行画面，所录制的视频防抖效果均表现良好。

据介绍，vivo X50 Pro 搭载的微云台可以在一定的空间内实现更多纬度的 “立体防抖”。防抖角度由传统 OIS 防抖的正负 1° 以上提升至正负 3° 以上，可防抖的范围面积约为传统光学防抖产品的 3.2 倍。

此外，相比传统 OIS 光学防抖的单一镜片运动，微云台可以实现 100% 模组整体防抖，能够使整个画面的稳定效果保持一致，确保了全画幅稳定，从而避免边缘模糊现象。与此同时，对比无光学防抖的情况，微云台的稳定性可以将安全快门提升至无光学防抖情况下的 8 倍，提升曝光时间。

vivo X50 Pro 采用 5 轴 VIS 视频防抖技术，通过 “X 轴转动 + Y 轴转动”的微云台防抖和 “X 轴平移 + Y 轴平移 + Z 轴旋转”的电子防抖，实现 X/Y/YAW/PITCH/ROLL“5 轴视频防抖”效果。·

IT之家了解到，vivo X50 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本可供选择，价格分别为 3498 元、3898 元；X50 Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本可供选择，价格分别为 4298 元、4698 元。目前，vivo X50 已正式开售，vivo X50 Pro 则将于 6 月 12 日正式开售。

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